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В Германии анонсировали новые аресты по делу о госперевороте

Reuters: полиция Германии анонсировала новые аресты по делу о госперевороте
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Фото: REUTERS/Tilman Blasshofer
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Немецкая полиция намерена произвести новые аресты в ближайшие дни по делу о госперевороте. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщает агентство Reuters.

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Агентство приводит слова главы Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ Хольгера Мюнха, который заявил, что в настоящее время по этому делу есть 54 подозреваемых. Он добавил, что эта цифра может увеличиться, и анонсировал новые аресты.

В свою очередь глава МВД федеральной земли Тюрингия Георг Майер назвал операцию по предотвращению госпереворота беспрецедентной в современной истории Германии и также не исключил новых задержаний.

«Исходя из моего опыта, обычно бывает вторая волна арестов», — цитирует агентство Майера.

По данным Reuters, ранее при задержании заговорщиков было задействовано около 3000 силовиков. Полиция конфискована различные виды амуниции и оружия: бронежилеты, винтовки, арбалеты и боеприпасы к ним.

7 декабря полиция Германии провела одну из крупнейших для страны операций против предполагаемых правых экстремистов, которые планировали штурм бундестага с целью государственного переворота. Уточнялось, что 3 тыс. полицейских с раннего утра обыскали более 130 домов и квартир по всей стране.

В причастности к подготовке к госперевороту подозревают 52 человека. 25 человек, которые, как утверждается, были членами террористической организации правого толка либо поддерживали ее, уже арестованы.

Отмечалось, что среди задержанных есть гражданка РФ Виталия Б. Представитель посольства РФ в Берлине подчеркнул, что дипмиссия не получала уведомлений о задержании россиянки.

По данным агентства Reuters, участники госпереворота рассчитывали передать власть принцу Генриху XIII, члену немецкого аристократического рода Рейсс, правившего небольшим государством в Восточной Германии до 1918 года. Прадед 71-летнего Генриха XIII был последним правителем княжества.

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