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МИД РФ назвал попытку госпереворота в Германии ее внутренним делом

Захарова: РФ рассматривает попытку госпереворота как исключительно внутреннее дело ФРГ
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Фото: Global Look Press/dpa/Uli Deck
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Попытка государственного переворота в Германии является ее внутренним делом. Об этом 8 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Что касается оценки произошедшего в целом, то мы рассматриваем это как исключительно внутреннее дело ФРГ», — сказала она на брифинге.

7 декабря полиция Германии провела одну из крупнейших для страны операций против предполагаемых правых экстремистов, которые планировали штурм бундестага с целью государственного переворота. Уточнялось, что 3 тыс. полицейских с раннего утра обыскали более 130 домов и квартир по всей стране.

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В причастности к подготовке к госперевороту подозревают 52 человека. 25 человек, которые, как утверждается, были членами террористической организации правого толка либо поддерживали ее, уже арестованы.

Отмечалось, что среди задержанных есть гражданка РФ Виталия Б. Представитель посольства РФ в Берлине подчеркнул, что дипмиссия не получала уведомлений о задержании россиянки.

По данным агентства Reuters, участники госпереворота рассчитывали передать власть принцу Генриху XIII, члену немецкого аристократического рода Рейсс, правившего небольшим государством в Восточной Германии до 1918 года. Прадед 71-летнего Генриха XIII был последним правителем княжества.

Депутат бундестага и представитель фракции «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт в беседе с «Известиями» выразил мнение, что ситуация с планируемым госпереворотом в Германии придумана для того, чтобы отвлечь население от насущных проблем. По его словам, «на наших глазах стряпается медийная провокация».

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