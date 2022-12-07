Путин сообщил о решении проблем с экипировкой российских военных

Проблемы с экипировкой российских военных должны быть уже решены, но если еще остались вопросы, с ними разберутся. Об этом в среду, 7 декабря, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами совета по правам человека (СПЧ).

«По поводу проблем с экипировкой — мне казалось, что всё уже решено. Тем не менее, если где-то что-то еще требует особого внимания нашего, то я бы просил дать дополнительную информацию, мы обязательно с этим разберемся как можно быстрее», — обратился глава государства к председателю Совета по правам человека (СПЧ) Валерию Фадееву, который ранее в среду на встрече с президентом обратил его внимание на проблемные случаи в этой сфере.

25 ноября Путин во время встречи с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции заявил, что вопросы о снабжении российских войск ставятся на встречах с Минобороны РФ ежедневно. Он отметил, что министерство старается наладить эту работу так эффективно, как это возможно с учетом времени года.

Днем ранее президент РФ заявил о необходимости наладить четкую, скоординированную работу в интересах ВС РФ. Кроме того, он подчеркнул, что важно не только наращивать объемы и номенклатуру поставок, но и улучшать качественные характеристики продукции.

2 ноября Путин поручил правительству выстроить работу по обеспечению военных необходимой экипировкой. Также он подчеркнул, что российское вооружение должно постоянно совершенствоваться и оставаться эффективным.

Ранее, 25 октября, российский лидер заявил, что снаряжение для участников специальной военной операции должно не просто быть в наличии, но и быть удобным и современным. Он подчеркнул, что в работе нельзя исходить только из установленных ранее нормативов, так как они могли устареть, нужно ориентироваться на реальные потребности войск.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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