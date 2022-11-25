Путин заявил о ежедневном обсуждении вопросов снабжения ВС РФ с Минобороны

Вопросы о снабжении российских войск ставятся на встречах с Минобороны РФ ежедневно. Об этом в пятницу, 25 ноября, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции.

Он отметил, что министерство старается наладить эту работу так эффективно, как это возможно с учетом времени года.

«Можете мне поверить, говорю совершенно искренне, вот глядя прямо в глаза: каждый раз на встречах с руководством Министерства обороны, а они происходят каждый день, я практически каждый день об этом говорю. Вот каждый день», — сказал российский лидер в ответ на слова жительницы Краснодара о проблемах с быстрой сменой обмундирования.

Также Путин подчеркнул, что промышленность России работает над обеспечением всех подразделений беспилотниками и квадрокоптерами.

Днем ранее президент РФ заявил о необходимости наладить четкую, скоординированную работу в интересах ВС РФ. Кроме того, он подчеркнул, что важно не только наращивать объемы и номенклатуру поставок, но и улучшать качественные характеристики продукции.

2 ноября Путин поручил правительству выстроить работу по обеспечению военных необходимой экипировкой. Также он подчеркнул, что российское вооружение должно постоянно совершенствоваться и оставаться эффективным.

Ранее, 25 октября, российский лидер заявил, что снаряжение для участников специальной военной операции должно не просто быть в наличии, но и быть удобным и современным. Он подчеркнул, что в работе нельзя исходить только из установленных ранее нормативов, так как они могли устареть, нужно ориентироваться на реальные потребности войск.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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