Путин призвал наладить четкую и скоординированную работу в интересах ВС РФ

В связи со специальной военной операцией РФ по защите Донбасса не нужно вводить экстраординарных мер, но необходимо наладить четкую, скоординированную работу в интересах ВС РФ. Об этом в четверг, 24 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Это вообще полезно, а в данной ситуации просто необходимо, чтобы своевременно обеспечить в том числе наши вооруженные силы всем необходимым в ходе специальной военной операции», — сказал он на совещании с членами координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил.

Российский лидер подчеркнул, что нужна тесная совместная работа ВС РФ и оборонного комплекса с учетом гособоронзаказа. Кроме того, важно увеличить не только номенклатуру поставок в ВС РФ, но и их качество.

2 ноября Путин поручил правительству выстроить работу по обеспечению военных необходимой экипировкой. Он отметил, что по каждому элементу экипировки ВС РФ должно приниматься во внимание мнение тех, кто ее использует. Также президент подчеркнул, что российское вооружение должно постоянно совершенствоваться и оставаться эффективным.

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