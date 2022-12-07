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Шесть стран ЕС призвали ЕК скорректировать антироссийские санкции

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Шесть стран Евросоюза (ЕС) призывают Еврокомиссию (ЕК) скорректировать санкции против России, чтобы исключить трудности с поставками продовольствия и удобрений. Об этом 7 декабря сообщает Financial Times со ссылкой на соответствующий документ.

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В публикации утверждается, что с такой инициативной выступили Португалия, Германия, Бельгия, Испания, Франция и Нидерланды. По мнению этих стран, нынешние рекомендации по разрешению провоза российского зерна и удобрений недостаточно надежны, чтобы гарантировать правовую защиту.

«Текущая правовая ситуация способствует критике санкций, которые фактически препятствуют торговле продовольствием и удобрениями», — приводится в материале цитата из заявления.

Отмечается, что иногда продовольственные грузы задерживаются в европейских портах дольше, чем это необходимо, так как компании боятся проводить сделки с российскими группами, владельцы которых находятся под санкциями.

В документе указывается, что в настоящее время ЕС стал относиться к сельскохозяйственным сделкам с Россией строже, чем Великобритания и США. Именно поэтому страны просят внести в санкции четкие уточнения, которые освободят от ответственности в вопросе российского продовольствия.

Накануне Financial Times сообщила, что в проект нового, девятого пакета санкций ЕС могут войти контроль над экспортом продукции и запрет четырех российских телеканалов. Согласно источникам издания, ЕС также предложит санкции против российской горнодобывающей промышленности.

Ранее, 1 декабря, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что слова лидеров стран ЕС о том, что против российского зерна и удобрений не действуют санкции, являются ложью. По его словам, генсек ООН Антониу Гутерриш занимается снятием ограничений на российский экспорт, но США и ЕС крайне медленно реагируют, исключения буквально «выбиваются».

Он напомнил, что в отношении российского зерна и удобрений продолжает действовать запрет на банковские транзакции и ограничения по фрахту и страхованию судов.

29 ноября в Африку из порта Нидерландов вышло первое судно с российскими удобрениями. Ранее суда с удобрениями были арестованы в европейских портах ряда стран, потому что их производители оказались в санкционных списках. В этой связи Россия решила передать эти грузы безвозмездно нуждающимся странам, в первую очередь африканским.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский 7 ноября рассказал «Известиям» об обещании организации России, что в ближайшее время сможет добиться снятия ограничений на вывоз российского продовольствия согласно зерновой сделке.

В конце октября президент России Владимир Путин отмечал, что Москва готова передавать бесплатно застрявшие в портах ЕС удобрения беднейшим странам, но Запад их не отдает. Российского лидера возмутило решение снять ограничения и запреты на российские удобрения в Европе, а затем выпустить разъяснение, что они сняты только для стран Евросоюза, ограничив, таким образом, поставки нуждающимся странам.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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