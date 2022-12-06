Financial Times узнала детали девятого пакета санкций Евросоюза

Проект нового пакета санкций Евросоюза (ЕС) в отношении России будет включать экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения на сумму более €2,3 млрд. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщила газета Financial Times.

«Другие элементы проекта включают запрет вещания четырех российских каналов, запрет на сделки с российскими маркетинговыми компаниями и компаниями по исследованию рынка», — говорится в материале.

Согласно источникам издания, ЕС также предложит санкции против российской горнодобывающей промышленности.

Ранее в этом месяце о том, что Евросоюз обсуждает девятый пакет санкций против России, сообщила газета Politico. По имеющимся данным, они затронут сферы технологий, финансов, медиа и могут быть приняты уже 12 декабря.

При этом, как написала в октябре газета The New York Times, в ЕС не готовы ввести антироссийские санкции против некоторых отраслей экономики.

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях санкций. Так, 16 ноября глава Минфина Антон Силуанов отметил, что введенные в отношении РФ санкции могут привести к экономической рецессии в Европе.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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