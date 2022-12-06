В состоянии двух пострадавших в Нижневартовске отмечена положительная динамика

У двух жителей Нижневартовска, которые пострадали при частичном обрушении жилого дома после взрыва газа, медики отмечают положительную динамику. Об этом сообщил 6 декабря директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

«Двое пациентов, находящихся на лечении в Нижневартовской окружной клинической больнице, стабильные. Наблюдается положительная динамика. Угрозы жизни нет», — указал Добровольский в своем Telegram-канале.

В свою очередь состояние двух пациентов, которые с тяжелыми ожогами находятся на лечении в ожоговом центре Сургута, по-прежнему крайне тяжелое, добавил глава депздрава. Врачи делают все возможное для спасения их жизней.

Ранее во вторник сообщалось, что число погибших при взрыве в доме в Нижневартовске возросло до семи человек. Спасатели МЧС обнаружили на месте взрыва тело женщины. Таким образом, в настоящий момент пропавшими без вести считаются шесть человек. На месте взрыва продолжают работать спасатели.

Взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме по улице Мира вечером 4 декабря. Тогда сообщалось о шести погибших и девяти пострадавших, из которых пятеро были госпитализированы.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщили на следующий день в СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО), в качестве основной версии рассматривается аварийная разгерметизация бытового газового баллона. Взрыв, по данным следствия, произошел во время монтажа газовой горелки к баллону.

Согласно новым версиям, о которых 5 декабря заявил источник «Известий», взрыв мог произойти и в результате механического повреждения баллона, например при неосторожной транспортировке или нарушении правил хранения.

В экстренных службах отметили, что эпицентр происшествия находился на втором этаже здания. При взрыве обрушились все пять этажей одного из подъездов. Также была угроза новых обрушений.

Всего в здании четыре подъезда, дом построили в 1974 году. До взрыва там проживали 185 человек, в том числе 44 ребенка.