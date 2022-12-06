Реклама
Прямой эфир
Мир
Bloomberg сообщило о планах США поставить Тайваню около 100 ракет для ЗРК Patriot
Общество
В МЧС сообщили о ликвидации пожара на маслозаводе в Адыгее
Общество
В Москве открылась регистрация на катки фестивальных площадок
Мир
Министры обороны Украины и США обсудили усиление системы ПВО ВСУ
Мир
Полянский подтвердил проведение заседания Совбеза ООН по Украине
Мир
В США начали проверку Neuralink из-за жалоб на испытания на животных
Мир
Один человек погиб из-за взрыва на водопроводной станции в Токио
Наука
В Аргентине нашли останки нового вида небольших динозавров
Происшествия
Губернатор Курской области сообщил о возгорании в районе аэродрома
Спорт
Сборная Бразилии посвятила победу над корейцами Пеле
Мир
КНДР приказала открыть огонь из-за действий военных Южной Кореи
Экономика
Курс доллара поднялся выше 63 рублей впервые с 14 октября

В состоянии двух пострадавших в Нижневартовске отмечена положительная динамика

0
Фото: t.me/aadobrovolskii
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У двух жителей Нижневартовска, которые пострадали при частичном обрушении жилого дома после взрыва газа, медики отмечают положительную динамику. Об этом сообщил 6 декабря директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Приготовительный этап: в ГД предложили оплачивать замену газовых плит для бедных
Поможет ли это предотвратить аварии в жилых домах

«Двое пациентов, находящихся на лечении в Нижневартовской окружной клинической больнице, стабильные. Наблюдается положительная динамика. Угрозы жизни нет», — указал Добровольский в своем Telegram-канале.

В свою очередь состояние двух пациентов, которые с тяжелыми ожогами находятся на лечении в ожоговом центре Сургута, по-прежнему крайне тяжелое, добавил глава депздрава. Врачи делают все возможное для спасения их жизней.

Ранее во вторник сообщалось, что число погибших при взрыве в доме в Нижневартовске возросло до семи человек. Спасатели МЧС обнаружили на месте взрыва тело женщины. Таким образом, в настоящий момент пропавшими без вести считаются шесть человек. На месте взрыва продолжают работать спасатели.

Взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме по улице Мира вечером 4 декабря. Тогда сообщалось о шести погибших и девяти пострадавших, из которых пятеро были госпитализированы.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщили на следующий день в СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО), в качестве основной версии рассматривается аварийная разгерметизация бытового газового баллона. Взрыв, по данным следствия, произошел во время монтажа газовой горелки к баллону.

Согласно новым версиям, о которых 5 декабря заявил источник «Известий», взрыв мог произойти и в результате механического повреждения баллона, например при неосторожной транспортировке или нарушении правил хранения.

В экстренных службах отметили, что эпицентр происшествия находился на втором этаже здания. При взрыве обрушились все пять этажей одного из подъездов. Также была угроза новых обрушений.

Всего в здании четыре подъезда, дом построили в 1974 году. До взрыва там проживали 185 человек, в том числе 44 ребенка.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022