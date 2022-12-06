Число погибших после взрыва в Нижневартовске возросло до семи

Число погибших при взрыве в доме в Нижневартовске возросло до семи человек. Об этом 6 декабря сообщил представитель пресс-службы МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) Дмитрий Плотников.

По его словам, на месте взрыва было обнаружено тело женщины.

Таким образом, в настоящий момент пропавшими без вести считаются шесть человек. На месте взрыва продолжают работать спасатели и сотрудники спецслужб.

Взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме по улице Мира вечером 4 декабря. Тогда сообщалось о шести погибших и девяти пострадавших, из которых пятеро были госпитализированы. По данным главы департамента здравоохранения Югры Алексея Добровольского, двое остаются в крайне тяжелом состоянии.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Как сообщили на следующий день в СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО), в качестве основной версии рассматривается аварийная разгерметизация бытового газового баллона.

Взрыв, по данным следствия, произошел во время монтажа газовой горелки к баллону.

Также источник «Известий» упомянул еще два фактора, которые могли привести к взрыву: утечку газа и механическое повреждение баллона.

Расследование обстоятельств случившегося продолжается. Согласно имеющейся информации, дом не был газифицирован.

В экстренных службах отметили, что эпицентр происшествия находился на втором этаже здания. При взрыве обрушились все пять этажей одного из подъездов. Также была угроза новых обрушений.

Всего в здании четыре подъезда, дом построили в 1974 году. До взрыва там проживали 185 человек, в том числе 44 ребенка.