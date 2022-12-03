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Госдеп США заявил о давней верности Эдварда Сноудена России

Представитель Госдепа США Прайс: Сноуден заявил о верности России и до получения паспорта РФ
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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден еще до получения российского паспорта проявил свою преданность РФ. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга 2 декабря.

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«Господин Сноуден давно заявил о своей верности России, этот шаг (получение российского паспорта — Ред.) лишь формализует это», — передает его слова ABC News.

Прайс также отметил, что несмотря на осведомленность США в выдаче российского паспорта Сноудену, у них нет официального подтверждения этой информации. Вашингтон адресовал Москве запрос на подтверждение.

О том, что Эвдард Сноуден получил российский паспорт, его адвокат Анатолий Кучерена сообщил ранее в этот день. Кучерена также подчеркнул, что, будучи гражданином РФ, Сноуден не может быть выдан Соединенным Штатам.

В сентябре президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства Сноудену. Тогда экс-сотрудник ЦРУ заявил о положительном влиянии гражданства России на его семью.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс после заявлял, что Сноуден, несмотря на получение российского гражданства, остается гражданином США и должен предстать перед американским правосудием.

Временное убежище в России Сноуден получил в августе 2013 года после того, как в июне того же года он передал газетам The Guardian и The Washington Post секретные материалы о программах слежки британских и американских спецслужб в интернете.

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