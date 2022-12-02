Эдвард Сноуден получил российский паспорт

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден 2 декабря получил российский паспорт. Об этом сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

«Получил, да», — сказал Кучерена журналистам.

Жена Сноудена, по словам адвоката, еще подает заявление на получение гражданства.

Кучерена добавил, что у Сноудена «всё хорошо».

В сентябре президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства Сноудену. Тогда экс-сотрудник ЦРУ заявил о положительном влиянии гражданства России на его семью.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс после заявлял, что Сноуден, несмотря на получение российского гражданства, остается гражданином США и должен предстать перед американским правосудием.

Временное убежище в России Сноуден получил в августе 2013 года после того, как в июне того же года он передал газетам The Guardian и The Washington Post секретные материалы о программах слежки британских и американских спецслужб в интернете.