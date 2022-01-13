Зеленый паспорт: в Москве человеку без гражданства впервые дали временное удостоверение личности

В Москве человеку без гражданства впервые выдали временное удостоверение личности. Первым человеком, получившим «зеленый паспорт негражданина», стал 53-летний Якубджан Хакимджанов. Мужчина провел более двух лет в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве (Сахарово), откуда его не могли депортировать. Как становятся лицами без гражданства, как такие люди попадают в Россию и чем им помогут новые документы, выясняли «Известия».

Первый зеленый паспорт

В Москве человеку без гражданства впервые выдали временное удостоверение личности. Об этом сообщила член городской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

По словам правозащитницы, первым человеком, получившим так называемый зеленый паспорт негражданина, стал 53-летний Якубджан Хакимджанов. Последние два года он провел в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве (Сахарово) — мужчину не могли депортировать, поскольку у него нет никакого гражданства.

Как рассказала Меркачева, обладатель нового документа родился в столице Таджикистана Душанбе, а когда ему было пять лет, семья переехала в Астрахань. В школу Якубджан не ходил, во взрослом возрасте вел асоциальный образ жизни.

В Москве его несколько раз задерживали сотрудники полиции, они и выяснили, что правонарушитель не является гражданином ни одного государства — это и стало основанием для выдачи ему нового документа.

Зеленый паспорт У центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово в Новой Москве Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Поправки к закону

В августе прошлого года в России вступили в силу поправки к закону «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и отдельные законодательные акты в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства, которые дают возможность выдачи таким лицам временного удостоверения личности. Этот документ подтверждает личность человека без гражданства и его пребывание в стране.

По данным пресс-центра МВД России, с момента вступления закона в силу было выдано почти 600 временных удостоверений личности лица без гражданства. Кроме того, к декабрю прошлого года первично принято более 750 заявлений о выдаче такого документа.

Наибольшее количество заявлений принято в Краснодарском крае, Саратовской, Московской, Орловской, Оренбургской и Волгоградской областях. По данным МВД, всего в России могут находиться около 4,5 тыс. человек с неурегулированным правовым статусом, которые могут получить временное удостоверение лица без гражданства. По неофициальным данным экспертов, их может быть гораздо больше.

— Фактически такие люди раньше находились вне законодательного поля, — говорит в беседе с «Известиями» юрист Венера Шайдуллина. — Находиться на территории страны они не могли, депортировать их было некуда — статус человека «подвисал в воздухе». Сейчас эта правовая недоработка устранена.

По словам юриста, новое удостоверение дает людям без гражданства значительное повышение социального статуса. Ему больше не нужен патент для работы — он может трудиться так же, как и любой российский гражданин.

— Но пока рано думать, что всё сразу станет хорошо, — отмечает Шайдуллина. — Например, пока неясен вопрос с соцобеспечением: скорее всего, данный человек не сможет получать лечение так же, как и гражданин России. А значит, медицинские услуги для него будут платными.

Зеленый паспорт Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Как выглядит документ

По словам юриста по экспертным заключениям Европейской юридической службы Николая Рыкова, принятые поправки к закону направлены на урегулирование правового статуса лиц без гражданства, длительное время находящихся на территории России и не имеющих документа, удостоверяющего личность.

— Действующим законодательством устанавливается, что временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ выдается человеку в случае отсутствия у него документов, удостоверяющих личность, и отсутствия государства, в которое он мог бы выехать при наличии у него вида на жительство или другого документа, либо в связи с исполнением принятого в отношении его решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации, о депортации или реадмиссии, — говорит Рыков.

Временное удостоверение личности выдается лицу без гражданства в форме карты с электронным носителем информации для хранения биометрических персональных данных владельца (электронного изображения лица и папиллярных узоров двух пальцев рук), а также для хранения персональных данных владельца — фамилии, имени, отчества (при наличии), даты и места рождения, пола.

Документ может использоваться для идентификации лица без гражданства с помощью биометрических персональных данных в порядке, определяемом федеральным органом МВД.

— Также для лиц без гражданства, которые могут получить временное удостоверение личности, предусмотрены положения, согласно которым они не могут быть привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда в Россию либо режима пребывания (проживания) в ней, незаконное осуществление трудовой деятельности в стране или нарушение иммиграционных правил, если они были выявлены в связи с подачей человеком заявления об установлении личности или о выдаче временного удостоверения личности лица без гражданства, — добавляет собеседник «Известий».

По словам Венеры Шайдуллиной, срок действия временного удостоверения составляет 10 лет. За это время, считает собеседница «Известий», человек может озаботиться оформлением документов, найти жилье и работу. То есть фактически выйти из тени и стать полноправным гражданином России.

Зеленый паспорт Сканирование отпечатков пальцев во время презентации электронных документов нового образца Фото: ТАСС/Елена Пальм

Без гражданства и статуса

Как объясняет политолог, эксперт по правам человека Станислав Мясников, так называемые апатриды — люди без гражданства — нередкое явление в мире.

— Человек может попасть в такое положение в нескольких случаях: если сам откажется от гражданства или будет лишен по решению государства, если государство перестанет существовать или же в ситуации, когда гражданства не имеют родители, а на территории страны не действует «право почвы», — рассказывает эксперт. — Также известны случаи, когда люди утрачивали документы и попадали в колонии, а затем у них возникали сложности с восстановлением паспорта. Либо родители в детстве не оформляли ребенку документы должным образом, а затем у него возникли сложности с установлением гражданства. Чаще всего такое происходит в семьях бездомных, в смешанных семьях, особенно если брак не зарегистрирован официально.

По словам Мясникова, сейчас в России существуют две большие группы лиц без гражданства — выходцы из стран бывшего СССР, которые вовремя не оформили гражданство, а также люди, которые получили гражданство незаконно, через коррупционные схемы. Без документов они не могут официально работать, получать образование и полноценную медицинскую помощь. Их могут остановить для проверки документов и отправить в центр временного содержания.

— В случае если государство захочет его депортировать, оно не сможет этого сделать, поскольку непонятно куда. Такой человек формально не существует для страны — он нигде не учтен, — говорит Мясников.

Зеленый паспорт Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В криминальных кругах

Находясь в неопределенном правовом статусе, апатриды могут быть склонны к участию в криминальных структурах — там их статус никого не интересует. Напротив, формально нигде не отмеченный человек может быть интересен преступному миру, отмечает Станислав Мясников.

— Получается, что человек не получает поддержки в государственных структурах, а криминал обещает ему таковую, — говорит в беседе с «Известиями» юрист Лола Кириллова. — Человек начинает себя ощущать бесправным, что делает его легкой добычей для манипуляторов. Иногда такие люди попадают в настоящее рабство.

Слова эксперта подтверждает и основатель организации по борьбе с современным рабством «Альтернатива» Олег Мельников, к которому ежегодно обращаются 10–15 человек без гражданства, ставших жертвами трудовой эксплуатации. Как правило, это бывшие советские граждане, которые освободились из колоний после распада СССР либо не успели своевременно оформить другое гражданство и остались в России с устаревшими документами или вовсе без документов.

— У многих из них есть дом, родственники в другой стране, но вернуться туда, восстановить документы практически невозможно, — рассказывает Мельников. — Очень часто эти люди попадают в трудовое рабство, и даже если им удастся вырваться, без документов они не могут подать на работодателя в суд, купить билет, снять гостиницу или хостел — потому им просто даже некуда пойти.