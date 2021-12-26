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Более 160 тыс. иностранцев с начала года запретили въезд в Россию

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МВД России за 11 месяцев текущего года запретило въезд в страну более 160 тыс. иностранных граждан, что меньше почти на 9 тыс. показателя аналогичного периода прошлого года. Это следует из сводки ведомства по миграционной ситуации.

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Так, за январь–ноябрь 2021 года было направлено 161 756 представлений о запрете иностранным гражданам и лицам без гражданства въезда в РФ.

За аналогичный период прошлого года данный показатель составлял 170 383 человека.

В свою очередь, начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова рассказала, что за три месяца 400 лиц без гражданства получили временное удостоверение личности в РФ.

«К настоящему времени за три месяца правоприменительной практики временное удостоверение личности получили 400 лиц без гражданства», — заявила она в эфире радио «Милицейская волна».

Казакова пояснила, что этот документ подтверждает законность нахождения на территории РФ и позволяет его владельцу свободно передвигаться по стране.

Кроме того, она сообщила, что если в отношении людей, которым выдается временное удостоверение, ранее были приняты решения о нежелательности пребывания или проживания в РФ, решения о неразрешении въезда в страну либо решения о депортации, то такие решения подлежат отмене.

Срок действия временного удостоверения личности лица без гражданства в России составляет десять лет.

Ранее, в январе, в МВД рассказали, что основными причинами запрета на въезд иностранных граждан на территорию России стали нарушения сроков пребывания и незаконная трудовая деятельность. В ведомстве уточнили, что большинство иностранцев, в отношении которых было принято такое решение, это граждане ближнего зарубежья, которые въезжают в Россию в безвизовом порядке.

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