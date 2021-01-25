МВД назвало основные причины запрета иностранцам на въезд в Россию

Основными причинами запрета на въезд иностранных граждан на территорию России стали нарушения сроков пребывания и незаконная трудовая деятельность. Об этом 25 января сообщили в пресс-центре МВД РФ.

«Основными причинами принятия решений о неразрешении въезда иностранным гражданам в РФ являются нарушение сроков временного пребывания, а также незаконное осуществление трудовой деятельности в нашей стране», — передает ТАСС.

Отмечается, что большинство иностранцев, в отношении которых было принято такое решение, — это граждане ближнего зарубежья, которые въезжают в Россию в безвизовом порядке. По данным МВД, в 2020 году въезд в Россию был запрещен для 189 тыс. иностранцев, а в 2019 году — более 250 тыс. человек.

Ранее, 23 января, сообщалось, что иностранные граждане, работающие в России по трудовым патентам, перечислили в бюджеты регионов 43,5 млрд рублей за 11 месяцев 2020 года.