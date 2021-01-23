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В МВД назвали вклад работающих по патентам иностранцев в бюджет за 2020 год

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Граждане иностранных государств, работающие в России по трудовым патентам, перечислили в бюджеты регионов 43,5 млрд рублей за 11 месяцев 2020 года. Об этом в субботу, 23 января, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

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«По состоянию на 30 ноября 2020 года сумма поступившего в бюджеты субъектов РФ налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа за осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности на основании патентов в целом составила 43,5 млрд рублей», — уточнили в министерстве.

За весь 2018 год от работающих по патентам иностранцев в бюджет поступили 57 млрд рублей.

При этом за 2020 год на фоне пандемии коронавирусной инфекции в России сократилось количество трудовых мигрантов. Так. за 11 месяцев, по данным МВД, было оформлено чуть более 1 млн патентов. Для сравнения, за весь 2019 год патенты для работы были выданы свыше 1,7 млн мигрантов.

В ведомстве добавили, что в 2020 году число поставленных на миграционный учет в России иностранных граждан уменьшилось вдвое — с 19,5 млн до 9,8 млн человек.

Трудовой патент предоставляет иностранным гражданам право работать у российских юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Он выдается на срок до 12 месяцев и может быть продлен еще на год.

14 сентября 2020 года в МВД России предложили ввести авансовый налог для трудовых мигрантов, а также законодательно закрепить условия найма иностранцев.

Ранее, 3 августа, зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев рассказал, что экспертное сообщество обсуждает возможность усложнения процедуры предоставления мигрантам права на работу в России, например изменения порядка въезда трудовых мигрантов в нашу страну.

В начале июня в МВД России сообщили о разработке нового правового режима для долгосрочного нахождения иностранцев в РФ.

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