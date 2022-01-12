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В Москве человек без гражданства впервые получил временное удостоверение личности

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Временное удостоверение личности в Москве впервые выдали человеку без гражданства. Об этом 11 января сообщила член городской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

Почти 668 тыс. иностранцев получили гражданство РФ в 2021 году

«Первым человеком в Москве, который получил так называемый зеленый паспорт негражданина, то есть временное удостоверение личности, стал 53-летний Якубджан Хакимджанов», — приводит ее слова ТАСС.

Правозащитница пояснила, что Хакимджанов последние два с лишним года провел в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве (Сахарово). Его не смогли депортировать из России, так как у него нет гражданства. Об этом стало известно после его очередного задержания полицией.

В России с 24 августа 2021 года действуют поправки к закону, позволяющие выдать временное удостоверение личности лицам без гражданства. Документ подтверждает личность его обладателя и его пребывание в стране.

29 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве Российской Федерации». Документ расширяет полномочия главы государства в области определения категорий лиц, имеющих право на упрощенное получение российского гражданства.

В начале января 2022 года в МВД РФ сообщили, что за 11 месяцев 2021 года количество преступлений, связанных с фиктивной регистрацией мигрантов на территории России, сократилось почти на 16% по сравнению с прошлым годом. Фиктивная регистрация мигрантов, согласно законодательству, может грозить как штрафом от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, так и лишением свободы на срок до трех лет.

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