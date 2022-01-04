В РФ сократилось число преступлений из-за фиктивных регистраций мигрантов

За 11 месяцев 2021 года количество преступлений, связанных с фиктивной регистрацией мигрантов на территории России, сократилось почти на 16% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили во вторник, 4 января, в пресс-службе МВД РФ.

«За 11 месяцев 2021 года выявлено свыше 27 тыс. преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ»). В сравнении с показателем за январь-ноябрь 2020 года наблюдается снижение на 15,8%», — приводит данные ТАСС.

Фиктивная регистрация мигрантов, согласно законодательству, может грозить как штрафом 100 тыс. до 500 тыс. рублей, так и лишением свободы на срок до трех лет.

28 декабря портал «МВД Медиа» сообщил, что с 2020 года разрешительные документы для законной трудовой деятельности на территории России получили более 7 млн иностранцев.

При этом, в ведомстве уточнили, что с 1 января 2022 года за незаконную работу в России иностранных граждан могут не только штрафовать, но и выдворять из страны с запретом на обратный въезд.

Согласно приказу МВД РФ, с 29 декабря трудовым мигрантам начнут выдавать патенты в виде карты с микросхемой, содержащей электронное изображение лица и отпечатки пальцев рук ее владельца.

1 ноября председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости ввести обязательную геномную регистрацию всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. Он уточнил, что такие меры серьезным образом ужесточат контроль над миграционными процессами. Спустя два дня официальный представитель СК Светлана Петренко заверила, что Бастрыкин поручил подготовить данный законопроект.