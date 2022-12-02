Консульство Украины в Брно эвакуировали из-за подозрительной посылки

Сотрудников консульства Украины в городе Брно и жителей окрестностей эвакуировали из-за подозрительной посылки, которая пришла утром 2 декабря на адрес дипмиссии. Об этом сообщает полиция Чехии на своей странице в Twitter.

Отмечается, что посылка «соответствует перехваченным ранее в Испании». В настоящее время ее проверяют при помощи рентгена.

Накануне, 1 декабря, в посольстве США в испанском Мадриде была обнаружена посылка со взрывчаткой. Здание дипмиссии оцепили, был активирован соответствующий антитеррористический протокол. Позже стало известно, что посылку взорвали при помощи робота-сапера.

Отмечалось, что обнаруженный пакет аналогичен тому, что сдетонировал накануне в украинском посольстве.

В тот же день же полиция перехватила конверт, адресованный премьер-министру страны Педро Санчесу, начиненный взрывчаткой, а сотрудники испанских спецслужб обнаружили посылку с бомбой, прибывшую по почте на базу ВВС в городе Торрехон-де-Ардос.

Известно, что в данный момент правоохранительные органы изучают причастность бомбы и посылки к письму со взрывным устройством, которое было отправлено в украинское посольстве в Мадриде днем ранее. В результате взрыва сотрудник посольства получил легкие ранения и смог самостоятельно добраться до больницы.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что позиция страны относительно помощи Украине останется неизменной, письма со взрывчаткой на нее никак не повлияют.

МИД Украины поручил усилить безопасность всех заграничных дипучреждений.