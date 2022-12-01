Позиция Испании по Украине не изменится из-за писем со взрывчаткой
Позиция Испании относительно помощи Украине останется неизменной, письма со взрывчаткой на нее никак не повлияют, заявила 1 декабря министр обороны страны Маргарита Роблес в эфире телеканала RTVE.
«Никакие подобные действия не могут изменить позицию Испании в своем намерении продолжать поддерживать Украину», — рассказала она в ходе пресс-конференции в Одессе.
Ранее 1 декабря появилась информация о том, что подозрительную посылку, обнаруженную в посольстве США в Мадриде, взорвали. Посылка обезврежена роботом-сапером, был произведен контролируемый взрыв.
Посылка со взрывчаткой была найдена в посольстве США в Мадриде ранее в этот день. Здание дипмиссии оцепили, был активирован соответствующий антитеррористический протокол. Сообщалось, что обнаруженный пакет аналогичен тому, что сдетонировал накануне в украинском посольстве.
Тогда же полиция перехватила конверт, адресованный премьер-министру страны Педро Санчесу, начиненный взрывчаткой, а сотрудники испанских спецслужб обнаружили посылку с бомбой, прибывшую по почте на базу ВВС в городе Торрехон-де-Ардос.
Известно, что в данный момент правоохранительные органы изучают причастность бомбы и посылки к письму со взрывным устройством, которое было отправлено в украинское посольстве в Мадриде днем ранее. В результате взрыва сотрудник посольства получил легкие ранения и смог самостоятельно добраться до больницы.
По информации агентства Reuters, детективы будут расследовать данный инцидент при содействии криминалистов и следователей разведки.
МИД Украины поручил усилить безопасность всех заграничных дипучреждений.