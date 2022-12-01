Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден подарил Макрону зеркало
Мир
Шольц признал дефицит боеприпасов в вооруженных силах ФРГ
Происшествия
Задержан обстрелявший машину с ребенком в Новой Москве мужчина
Мир
Кулеба заявил о получении посольствами Украины в двух странах писем с угрозами
Мир
Позиция Испании по Украине не изменится из-за писем со взрывчаткой
Мир
Секретарь СНБО Украины Данилов призвал уничтожить Россию
Экономика
РФ сняла запрет на поставки овощей и фруктов с 20 предприятий Молдавии
Общество
Суд арестовал самолет, недвижимость и машины братьев Магомедовых
Экономика
В США сообщили о потолке цен на нефть из РФ в $60 за баррель
Армия
Минобороны РФ сообщило об освобождении Курдюмовки в ДНР
Спорт
Футболисты «Зенита» и «Спартака» дисквалифицированы на 6 матчей за массовую драку
Экономика
Путин объяснил продажу бизнеса за доллар желанием компаний вернуться в РФ

Позиция Испании по Украине не изменится из-за писем со взрывчаткой

0
Фото: REUTERS/Ukraine Foreign Ministry
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Позиция Испании относительно помощи Украине останется неизменной, письма со взрывчаткой на нее никак не повлияют, заявила 1 декабря министр обороны страны Маргарита Роблес в эфире телеканала RTVE.

Охрана в порядке: в вузах хотят готовить специалистов по борьбе с терроризмом
Как и кого будут защищать новые профессионалы в этой области

«Никакие подобные действия не могут изменить позицию Испании в своем намерении продолжать поддерживать Украину», — рассказала она в ходе пресс-конференции в Одессе.

Ранее 1 декабря появилась информация о том, что подозрительную посылку, обнаруженную в посольстве США в Мадриде, взорвали. Посылка обезврежена роботом-сапером, был произведен контролируемый взрыв.

Посылка со взрывчаткой была найдена в посольстве США в Мадриде ранее в этот день. Здание дипмиссии оцепили, был активирован соответствующий антитеррористический протокол. Сообщалось, что обнаруженный пакет аналогичен тому, что сдетонировал накануне в украинском посольстве.

Тогда же полиция перехватила конверт, адресованный премьер-министру страны Педро Санчесу, начиненный взрывчаткой, а сотрудники испанских спецслужб обнаружили посылку с бомбой, прибывшую по почте на базу ВВС в городе Торрехон-де-Ардос.

Известно, что в данный момент правоохранительные органы изучают причастность бомбы и посылки к письму со взрывным устройством, которое было отправлено в украинское посольстве в Мадриде днем ранее. В результате взрыва сотрудник посольства получил легкие ранения и смог самостоятельно добраться до больницы.

По информации агентства Reuters, детективы будут расследовать данный инцидент при содействии криминалистов и следователей разведки.

МИД Украины поручил усилить безопасность всех заграничных дипучреждений.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022