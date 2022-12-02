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Bloomberg объяснило рост цен на газ в Европе приходом арктического антициклона
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Bloomberg объяснило рост цен на газ в Европе приходом арктического антициклона

Bloomberg: цены на газ в Европе выросли из-за прихода арктического антициклона
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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Цены на газ в Европе начали резко расти из-за прихода арктического антициклона. Об этом 1 декабря сообщает агентство Bloomberg.

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Предполагается, что температура по всей Европе резко упадет в этом месяце после относительно теплого ноября. Кроме того, безветренная погода снижает выработку ветровых электростанций, что также способствует росту цен.

Уже сейчас ориентировочные европейские газовые контракты в четыре раза выше, чем обычно для этого времени года, поэтому промышленность и домашние хозяйства сталкиваются со стремительным ростом затрат, говорится в материале.

«Холодное начало декабря приведет к увеличению спроса в Центральной и Северной Европе, и это может сохраниться и во второй половине месяца, если блокирующий антициклон в Арктике останется сильным», — заявил метеоролог Maxar Мэттью Дросс.

По словам экспертов, более мягкая, чем обычно, осень позволила коммунальным службам пополнить хранилища, и первые затяжные холода подорвут эти запасы.

1 декабря биржевые цены на газ в Европе превысили $1,7 тыс. за 1 тыс. куб. м впервые с 13 октября.

До этого, 28 ноября, генеральный директор по энергетике Европейской комиссии (ЕК) Дитте Юль Йоргенсен заявил, что зимой 2023–2024 годов Евросоюз (ЕС) ждут большие трудности. Представитель ЕК пояснила, что такие ожидания прогнозируются на основе сохраняющегося дисбаланса на глобальных финансовых рынках, в том числе рынке газа.

24 ноября газета Financial Times со ссылкой на аналитиков писала, что энергетический кризис, возникший в Европе, будет длиться годами, если регион не снизит спрос и не наладит новые каналы поставок газа. Отмечалось, что потраченные сотни миллиардов евро на заполнение газовых хранилищ этой зимой и поддержку домохозяйств и предприятий не помогут снизить нагрузку на бюджеты государств Европы в следующем году.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. При этом введенные ограничения ударили по самим государствам Запада, где рекордно выросли цены, инфляция и усугубился энергетический кризис.

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