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В Европе цены на газ впервые с 13 октября превысили $1700 за 1 тыс. куб. м

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Фото: Global Look Press/Marijan Murat
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Биржевые цены на газ в Европе превысили $1,7 тыс. за 1 тыс. куб. м впервые с 13 октября. Это следует из данных лондонской биржи ICE в четверг, 1 декабря.

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Торги открылись у отметки $1610,8 (+2,8%). По состоянию на 11:00 мск цена составила $1709,8 (+9,1%). Ценовой максимум порога составил $1777,7 (+13,5%).

Накануне обозреватели издания Ноэми Биссерб и Эндрю Рестучча рассказали, что президент Франции Эммануэль Макрон и ряд других европейских лидеров недовольны политикой США, которая усугубляет экономическое положение и энергокризис стран ЕС из-за конфликта на Украине.

Одной из причин разногласий являются поставки сжиженного природного газа по завышенным ценам, который создает нагрузку на производственную базу в Европе.

Другой причиной является акт правительства США о борьбе с инфляцией, который включает в себя массовые субсидии и налоговые льготы для производителей на территории страны. По мнению профессора экономики Себастьяна Жара, это «может вызвать волну деиндустриализации в Европе», указывается в статье.

27 ноября обозреватель газеты Politico увидела угрозу для экономики Евросоюза в политике США. По мнению обозревателя, главным приоритетом Вашингтона были собственные интересы и амбиции, даже если это могло навредить союзникам.

Ранее, 24 ноября, сообщалось, что глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал Вашингтон отреагировать на опасения европейцев в связи с высокими ценами на американский газ и актом правительства США о борьбе с инфляцией, который ставит производителей Евросоюза (ЕС) в невыгодное положение на мировом рынке, а также нарушает правила торговли.

Тогда же стало известно, что европейские чиновники высокого ранга испытывают гнев по отношению к Белому дому и обвиняют американцев в получении сверхприбыли. По их словам, США извлекают выгоду не только на украинском конфликте, но и в поставках энергоносителей странам ЕС, которые отказались от российского газа и пытаются найти новые каналы поставок.

19 ноября Politico предрекла торговую войну между ЕС и США. Как отметила газета, Европа готовится ответить Вашингтону на вступление 1 января в силу американского закона о сокращении инфляции, который предусматривает снижение налогов и льготы в сфере энергообеспечения новых предприятий.

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