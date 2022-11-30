В Европе цены на газ впервые с 13 октября превысили $1600 за 1 тыс. куб. м

Темпы роста биржевых цен на газ в Европе ускорились более чем до 9%, стоимость газа превысила $1600 долларов за 1 тыс. куб. м. Об этом 30 ноября свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Торги открылись у отметки $1465,2. Стоимость январских фьючерсов по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) по состоянию на 17:56 мск составляет $1598,4 (+9,2%). Несколькими минутами ранее стоимость достигала $1604,5 (+9,6%).

Ранее в этот день цены на газ достигли отметки в $1,5 тыс. за 1 тыс. куб. м.

28 ноября генеральный директор по энергетике Европейской комиссии (ЕК) Дитте Юль Йоргенсен заявил, что зимой 2023–2024 годов Евросоюз (ЕС) ждут большие трудности, чем в ближайшие месяцы. Представитель ЕК пояснила, что такие ожидания прогнозируются на основе сохраняющегося дисбаланса на глобальных финансовых рынках, в том числе рынке газа.

24 ноября газета Financial Times со ссылкой на аналитиков написала, что энергетический кризис, возникший в Европе, будет длиться годами, если регион не снизит спрос и не наладит новые каналы поставок газа. Отмечалось, что потраченные сотни миллиардов евро на заполнение газовых хранилищ этой зимой и поддержку домохозяйств и предприятий не помогут снизить нагрузку на бюджеты государств Европы в следующем году.

Президент России Владимир Путин еще в апреле отмечал, что отказ ряда стран Запада от партнерства с РФ, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам: везде поднимаются цены, инфляция зашкаливает.

Западные страны взяли курс на отказ от российских энергоресурсов на фоне спецоперации Москвы по защите Донбасса, о которой Путин объявил 24 февраля. При этом инициатива ударила по самим государствам, где рекордно выросли цены, инфляция и усугубился энергетический кризис.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».