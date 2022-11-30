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В Европе цены на газ превысили $1500 за 1 тыс. куб. м

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Фото: Global Look Press/dpa/Frank Rumpenhorst
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Биржевые цены на газ в Европе превысили $1,5 тыс. за одну тысячу куб. м впервые с 14 октября. Это следует из данных лондонской биржи ICE в среду, 30 ноября.

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Стоимость январских фьючерсов по состоянию на 12.41 мск составляет 1500,9 доллара (+2,5%).

Ранее в этот день профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев заявил в беседе с REGNUM, что эксперты издания The Wall Street Journal правы, когда говорят о том, что европейские лидеры недовольны политикой США, поскольку в настоящее время Евросоюз вместо того, чтобы отстаивать свои интересы, вынуждены работать под повестку Вашингтона.

Накануне обозреватели издания Ноэми Биссерб и Эндрю Рестучча рассказали, что президент Франции Эммануэль Макрон и ряд других европейских лидеров недовольны политикой США, которая усугубляет экономическое положение и энергокризис стран ЕС из-за конфликта на Украине.

Одной из причин разногласий являются поставки сжиженного природного газа по завышенным ценам, который создает нагрузку на производственную базу в Европе.

Другой причиной является акт правительства США о борьбе с инфляцией, который включает в себя массовые субсидии и налоговые льготы для производителей на территории страны. По мнению профессора экономики Себастьяна Жара, это «может вызвать волну деиндустриализации в Европе», указывается в статье.

27 ноября обозреватель газеты Politico увидела угрозу для экономики Евросоюза в политике США. По мнению обозревателя, главным приоритетом Вашингтона были собственные интересы и амбиции, даже если это могло навредить союзникам.

Ранее, 24 ноября, сообщалось, что глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал Вашингтон отреагировать на опасения европейцев в связи с высокими ценами на американский газ и актом правительства США о борьбе с инфляцией, который ставит производителей Евросоюза (ЕС) в невыгодное положение на мировом рынке, а также нарушает правила торговли.

Тогда же стало известно, что европейские чиновники высокого ранга испытывают гнев по отношению к Белому дому и обвиняют американцев в получении сверхприбыли. По их словам, США извлекают выгоду не только на украинском конфликте, но и в поставках энергоносителей странам ЕС, которые отказались от российского газа и пытаются найти новые каналы поставок.

19 ноября Politico предрекла торговую войну между ЕС и США. Как отметила газета, Европа готовится ответить Вашингтону на вступление 1 января в силу американского закона о сокращении инфляции, который предусматривает снижение налогов и льготы в сфере энергообеспечения новых предприятий.

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