Тарифы на коммунальные услуги в России проиндексированы с 1 декабря
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России индексируются с 1 декабря. Изменения вводятся в связи с постановлением правительства от 14 ноября.
Индексация затронет цены на газ, электричество, водоснабжение, отопление и вывоз мусора. В среднем по стране ежемесячный платеж увеличится на 9%, то есть ниже уровня инфляции. При этом окончательное решение о размере индексации примут власти субъектов РФ.
После повышения тарифов цена на услуги ЖКХ для семьи из трех человек увеличится примерно на 324 рубля. Такие данные привели в Минэкономразвития.
27 ноября сообщалось, что повышение тарифов ЖКХ проконтролирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС), не допустив необоснованного роста.
Индексация тарифов была запланирована на июль 2023 года, однако ее перенесли на 1 декабря 2022-го. Как подчеркнули в Минэкономразвития, решение призвано обеспечить бесперебойную работу ЖКХ по всей России, а также сохранить качество услуг для населения. Таким образом, следующее изменение цен произойдет только через полтора года — традиционно в июле 2024 года.
Ранее, 21 ноября, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская напомнила, что индексация тарифов ЖКХ не коснется платы за содержание и ремонт жилья, капремонт и радиоточку.