Повышение тарифов ЖКХ с 1 декабря проконтролирует ФАС

С 1 декабря 2022 года тарифы за ЖКХ поднимут на 9% в среднем по стране — ниже уровня инфляции. Расценки увеличат в соответствии с постановлением правительства РФ от 14 ноября. Как сообщал на ВЭФ-2022 президент Владимир Путин, инфляция по итогам года ожидается на уровне 12%. При этом власти каждого субъекта самостоятельно устанавливают предельные индексы изменения платы.

«ФАС проконтролирует соблюдение утвержденных предельных индексов и не допустит необоснованного роста. Темпы изменения платы граждан за коммунальные услуги — параметр, который строго контролируется на федеральном и региональном уровнях», — сообщили в Антимонопольной службе «Известиям».

Индексация платы за ЖКУ — традиционная процедура. Как правило, тарифы повышают раз в году — с 1 июля, в рамках инфляции. В этом году плата уже выросла в среднем на 3,2–6,5% в зависимости от региона, писали «Известия».

Правительство перенесло индексацию тарифов с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года, то есть следующее изменение цен произойдет только через полтора года — с 1 июля 2024-го, подчеркнули в ФАС.

«Повышение второй раз за год — мера, безусловно, вынужденная. И депутатский корпус тоже будет контролировать как сам процесс повышения, так и итоги этого процесса», — сказал «Известиям» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Читайте подробнее в эксклюзивном материале «Известий»: Расценочное суждение: ФАС проконтролирует повышение тарифов ЖКХ