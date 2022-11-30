Великобритания расширила антироссийский санкционный список. Об этом сообщается на сайте британского правительства в среду, 30 ноября.

Сообщается о добавлении в список 22 новых позиций.

«30 ноября 2022 г. министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития обновило санкционный список Великобритании в отношении России», — говорится в опубликованном документе.

Там напоминается, что закон о санкциях предусматривают замораживание денежных средств и экономических ресурсов определенных лиц, организаций или органов, которые причастны к дестабилизации Украины или подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины, или получению выгоды или поддержке правительства России», — говорится в документе.

В обновленный список внесены российские политики, чиновники и предприниматели, а также военные комиссары регионов РФ.

В прошлый раз Великобритания расширяла антироссийский санкционный список 2 ноября. Тогда он был дополнен четырьмя новыми именами, а также вводился запрет на импорт золота из РФ.

До этого, 30 сентября, сообщалось, что в британский санкционный список попала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Тогда же Соединенное Королевство запретило России иметь доступ к услугам своих инженерных, архитектурных, аудиторских, юридических и рекламных компаний. Кроме того, число категорий товаров, экспорт которых в РФ запрещен, достигло 700.

Санкции стран Запада последовали в ответ на проведение РФ спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. Операция началась на фоне усугубившейся обстановки на территориях и участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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