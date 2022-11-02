Великобритания расширила санкционный список и запрет на импорт золота из РФ
Соединенное Королевство расширило антироссийский санкционный список, в него попали еще четыре россиянина. Документ опубликован на сайте британского правительства 2 ноября.
Кроме того, Великобритания добавила изменения в запрет на импорт золота из РФ.
«Расширение действующего запрета на ввоз и приобретение золота и сопутствующих услуг применяется к золоту, переработанному в третьей стране, в том числе золоту российского происхождения, и золотым украшениям», — говорится в документе.
Запрет на импорт Великобританией российского золота вступил в силу 21 июля. Тогда же стало известно о запрете на ввоз угля с 10 августа, нефти — с 31 декабря 2022 года. В тот же день управляющий партнер ГК ARAVANA Сергей Усков в беседе с «Известиями» заявил, что отказ от российских энергоресурсов — в чистом виде политическое решение, которое заставит британскую сторону искать альтернативных поставщиков.
Кроме того, королевство продолжает добавлять в санкционный перечень россиян. 30 сентября сообщалось, что в список попала глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Санкции стран Запада последовали в ответ на проведение РФ спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. Операция началась на фоне усугубившейся обстановки на территориях и участившихся обстрелов со стороны украинских военных.
23 сентября в МИД Венгрии указали на вред Европе от антироссийских санкций.
Российский лидер 13 апреля рассказал, что отказ ряда государств от нормального сотрудничества с российской стороной и от части энергоносителей из РФ нанес удар по экономике стран, где растет инфляция.
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