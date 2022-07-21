Эксперт назвал политическим запрет Лондоном импорта золота и энергоресурсов из РФ

Отказ от российских энергоресурсов — в чистом виде политическое решение, которое заставит Великобританию искать альтернативных поставщиков. Об этом заявил «Известиям» управляющий партнер ГК ARAVANA Сергей Усков в четверг, 21 июля.

21 июля Великобритания внесла поправки в санкции против РФ, распространив их на ряд импортируемых товаров. Кроме того, ограничивается предоставление финуслуг, посреднических услуг и технической помощи, связанных с этими товарами. Запрет на ввоз золота вступил в силу 21 июля, на ввоз угля вступит в силу 10 августа, а нефти — 31 декабря.

«Если с золотом есть варианты (Лондон вполне может приобрести золото в резервы и для перепродажи у Китая, Австралии или США), то с углем и нефтью будет несколько тяжелее из-за более сложных логистических цепочек и необходимости выстраивать новую инфраструктуру», — сказал Усков.

По его словам, в 2019 году на Великобританию приходилось 93% «золотого» российского экспорта, в 2021-м — около 90%. РФ заработала на продаже золота этой стране в прошлом году не менее $15,5 млрд.

«Лондон был и остается центром мировой торговли золотом и точкой физического хранения драгметалла. России без посредников путь сюда закрыт, и не факт, что через третьи страны и контрагентов золото российского происхождения в ближайшее время сюда попадет. Однако отечественный драгметалл не попадает на биржи Англии еще с марта нынешнего года, поэтому текущие решения просто ставят формальную точку в этом сложном вопросе», — рассказал эксперт.

В лучшем случае, по его словам, российские компании будут продавать золото Банку России с большим дисконтом, в худшем — терять деньги на перепродаже золота Казахстану и ОАЭ.

28 июня США запретили поставки золота из России. Это не касается золота, которое находилось за пределами РФ на момент вступления в силу распоряжения.

26 июня американский президент Джо Байден вслед уже за бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном сообщил, что страны G7 объявят о запрете импорта российского золота в страны объединения.

Доходы России от экспорта золота составляют не больше 4–5% от общих доходов российского бюджета, в связи с этим запрет не окажет значимого влияния, считают экономисты. Основным покупателем в последние три года была Великобритания, покупавшая почти 90% всего экспорта ценного металла из РФ.