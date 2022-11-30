Эксперт спрогнозировал закрытие в России сотен ТЦ к концу 2024 года

Уход зарубежных брендов привел к освобождению площадей в торговых центрах на 7 млн кв. м, часть из них займут отечественные бренды, однако некоторым ТЦ придется закрыться. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил основатель Института развития индустрии моды Beinopen, руководитель рабочей группы WearNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Баженов в среду, 30 ноября.

«В торговых центрах России сегодня пустует 7 млн из 25 млн кв. м площадей. Часть из них смогут занять отечественные бренды. Эта ниша большая, она оценивается в сотнях миллиардов рублей. Со временем россияне предпочтут локальных талантливых дизайнеров, умеющих работать не только с ценообразованием и производством, но и со «сторителлингом», удержанием внимания людей через образы», — уверен эксперт.

В то же время, по мнению Баженова, некоторые ТЦ в стране вынуждены будут закрыться или переформатироваться.

«Будем честны, управляющие команды и владельцы ТЦ неповоротливы. Они жили на трафике брендов и на высокой маржинальности, которая доступна большим компаниям. Они не были главными звеньями в этих цепочках и сейчас испытывают шок от ухода зарубежных брендов. К концу 2024 года сотни ТЦ обанкротятся и закроются, некоторые достанутся банкам и будут переформатированы в иные площадки», — добавил он.

Ранее в этот день управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский сообщил «Известиям», что на сегодняшний день в банкротном и предбанкротном состоянии находятся не менее 200 торговых центров. В обозримом будущем к ним могут прибавиться еще 70–100 объектов. По мнению эксперта, сегодня каждый второй ТЦ под угрозой закрытия.

1 ноября основатель универмагов российских дизайнеров Slava Александр Перемятов рассказал, что в ТЦ крупных городов стало примерно на треть больше российских брендов с начала спецоперации. При этом и объемы отечественного производства выросли, чтобы хотя бы частично удовлетворить спрос. По предварительным оценкам, ассортимент российских марок в моллах в среднем увеличился на 20–30%.