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Число российских брендов в торговых центрах выросло на треть

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В торговых центрах (ТЦ) крупных городов стало примерно на треть больше российских брендов с начала спецоперации, рассказал «Известиям» 1 ноября президент Magic Group, основатель универмагов российских дизайнеров Slava Александр Перемятов.

Попасть на точку: на месте ушедших брендов в ТЦ откроют универмаги нового формата
Какие магазины займут освободившиеся площади

После ухода из России многих зарубежных марок в ТЦ освободились площади, также цена квадратного метра ожидаемо снизилась, что помогло развивающимся российским брендам открыть офлайн-магазины, сказал основатель бренда Yaratam Design Петр Сафиуллин.

При этом и объемы отечественного производства выросли, чтобы хотя бы частично удовлетворить спрос. По предварительным оценкам ассортимент российских марок в моллах в среднем увеличился на 20-30%, добавил он.

«Сейчас, когда появилась возможность продвижения отечественных брендов, даже небольшой абсолютный прирост дает значительный рост доли в процентах. Срабатывает эффект низкой базы. В крупных ТЦ, куда российские марки приходят на место закрывшихся или приостановивших работу западных магазинов, действительно рост может достигать 30%», — согласен вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

В основном увеличение происходит за счет замещения закрытых магазинов, ведь исход брендов высвободил сотни тысяч квадратных метров торговых площадей, добавил он.

Часть дизайнерских брендов выходят из онлайн-продаж через запрещенные теперь соцсети — за счет этого может быть заметно расширение ассортимента, отметил Люлин.

Маркам стало сложнее рекламировать себя в соцсетях, а открытие в составе ТЦ позволяет повысить узнаваемость и привлечь новую аудиторию, согласна руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Код подступа: в ТЦ на треть выросло число российских брендов

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