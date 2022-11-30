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Участники рынка недвижимости предупредили о риске закрытия каждого второго ТЦ в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Сейчас в банкротном и предбанкротном состоянии находятся не менее 200 торговых центров, сказал «Известиям» управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский. В обозримом будущем к ним могут прибавиться еще 70–100 объектов, полагает он.

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«Фактически сегодня каждый второй ТЦ под угрозой. Я исхожу из того, что в каждой локации есть как минимум два конкурирующих молла. Рано или поздно один из них возьмет лидирующие позиции и начнет перетягивать сначала трафик, потом арендаторов, потом прибыль, способствуя банкротству конкурента», — сказал президент Magic Group, создатель универмагов российских дизайнеров Slava и «Йармарка» Александр Перемятов.

По данным «Авито Недвижимости», с января по октябрь 2022 года объем предложения ТЦ с площадью от 10 тыс. кв. м и больше по всей России вырос примерно на 14%. Лидером стал Санкт-Петербург: там за год количество объектов на продажу выросло примерно на 50%, сообщил «Известиям» руководитель категории коммерческой недвижимости ресурса Олег Изотов.

По информации аналитиков портала DA (сервис «Сбера»), ТЦ активно продают и в Москве, а также в других городах, например в Красноярске, Череповце, Уфе. Цена на торговые центры сильно разнится. На портале сегодня продается свыше 20 моллов стоимостью от 1 млрд до 8,3 млрд рублей, рассказали аналитики.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Молл да дорог: в России может закрыться каждый второй торговый центр

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