Хакеры Killnet заявили о взломе сайта МИД Латвии

Хакеры Killnet в среду, 30 ноября, заявили об атаке на сайт МИД Латвии. Спустя несколько часов после анонса в Telegram-канале группировки сайт ведомства перестал работать.

Таким образом хакеры отреагировали на заявление министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса, который накануне призвал разрешить Киеву атаковать аэродромы России.

Более того, после начала атаки Killnet впервые призвала присоединиться к своей команде DDos-группы из России.

«Предлагаем всем желающим DDos-командам РФ войти в состав Killnet Collective и присоединиться к развлекательному киберпреступлению!» — говорится в публикации.

Следующей целью хакеров стали банки Латвии. Сейчас участники пытаются атаковать систему, которой «пользуется вся Прибалтика».

В середине августа Killnet совершила кибернетическую атаку на сайт сейма Латвии после его решения признать РФ страной, якобы поддерживающей терроризм.

10 августа Killnet обрушила сайт военной компании Lockheed Martin. В результате атаки на сайте были отключены система авторизации для сотрудников Lockheed Martin. Именно эта компания занимается производством РСЗО HIMARS, поставляемых на Украину.

Хакерская группа Killnet объявила войну корпорации Lockheed Martin 1 августа 2022 года, пообещав «хакерские атаки нового уровня». Среди причин Killnet назвали поставки компанией реактивных систем залпового огня HIMARS, которые используются в военных действиях на Украине.