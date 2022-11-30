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Хакеры Killnet заявили о взломе сайта МИД Латвии

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Фото: Global Look Press/dpa/Nicolas Armer
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Хакеры Killnet в среду, 30 ноября, заявили об атаке на сайт МИД Латвии. Спустя несколько часов после анонса в Telegram-канале группировки сайт ведомства перестал работать.

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Таким образом хакеры отреагировали на заявление министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса, который накануне призвал разрешить Киеву атаковать аэродромы России.

Более того, после начала атаки Killnet впервые призвала присоединиться к своей команде DDos-группы из России.

«Предлагаем всем желающим DDos-командам РФ войти в состав Killnet Collective и присоединиться к развлекательному киберпреступлению!» — говорится в публикации.

Следующей целью хакеров стали банки Латвии. Сейчас участники пытаются атаковать систему, которой «пользуется вся Прибалтика».

В середине августа Killnet совершила кибернетическую атаку на сайт сейма Латвии после его решения признать РФ страной, якобы поддерживающей терроризм.

10 августа Killnet обрушила сайт военной компании Lockheed Martin. В результате атаки на сайте были отключены система авторизации для сотрудников Lockheed Martin. Именно эта компания занимается производством РСЗО HIMARS, поставляемых на Украину.

Хакерская группа Killnet объявила войну корпорации Lockheed Martin 1 августа 2022 года, пообещав «хакерские атаки нового уровня». Среди причин Killnet назвали поставки компанией реактивных систем залпового огня HIMARS, которые используются в военных действиях на Украине.

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