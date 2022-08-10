Хакерская группа Killnet обрушила сайт военной компании Lockheed Martin

Хакерская группировка Killnet совершила кибернетическую атаку на сайт американской военной корпорации Lockheed Martin. Об этом 10 августа появилась информация в официальном Telegram-канале группы.

«Лучшая в мире система защиты Akamai отвалилась от Lockheed Martin. Возможно они поняли, что не нужно помогать террористам!» — говорится в публикации.

Как рассказал основатель группы, известный под никнеймом KillMilk, в результате атаки на сайте были отключены система авторизации для сотрудников Lockheed Martin, а также некоторые сервисы NASA. Хакер подчеркнул, что не имеет претензий к космическому агентству, но оно также должно понести ответственность за помощь «террористам».

Хакерская группа Killnet объявила войну корпорации Lockheed Martin 1 августа 2022 года, пообещав «хакерские атаки нового уровня». Среди причин Killnet назвали поставки компанией реактивных систем залпового огня HIMARS, которые используются в военных действиях на Украине.

Ранее, 1 июля, Killnet атаковала сайт Федеральной налоговой платежной системы США. По словам хакеров, они атаковали за «бандитское и незаконное» объявление о техническом дефолте по фиктивному предлогу в интересах кредитно-финансовой системы под руководством США.

29 июня норвежский телеканал NRK обвинил хакеров из группировки Killnet в массированной DDoS-атаке на сайты официальных структур страны. Телеканал рассказал, что из-за атаки «легли» сайты норвежского управления инспекции труда, электронной банковской системы BankID и многопрофильного предприятия Altinn.

27 июня хакеры Killnet обрушили работу ряда сайтов госорганов Литвы в ответ на транзитную блокаду Калининграда литовскими властями. В Killnet заявили, что в результате атаки перестали работать более тысячи веб-ресурсов страны.