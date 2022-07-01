Российские хакеры вывели из строя сайт налоговой службы США

Российская хакерская группа Killnet атаковала сайт Федеральной налоговой платежной системы США. Об этом сообщается в пятницу, 1 июля, в Telegram-канале хакеров.

«Payusatax.com не работает ровно пять часов. На этом тест нашего нового метода подошел к концу», — говорится в сообщении.

По словам хакеров, они атаковали за «бандитское и незаконное» объявление о техническом дефолте по фиктивному предлогу в интересах кредитно-финансовой системы под руководством США. Также они подобным способом отреагировали на заморозку российских активов на счетах банков США и ЕС.

К данному часу сайт Федеральной налоговой платежной системы США уже работает исправно. При этом, в ведомстве никак не высказались об этой атаке.

29 июня норвежский телеканал NRK обвинил российских хакеров из группировки Killnet в массированной DDoS-атаке на сайты официальных структур страны. Телеканал рассказал, что из-за атаки «легли» сайты норвежского управления инспекции труда, электронной банковской системы BankID и многопрофильного предприятия Altinn.

27 июня хакеры Killnet обрушили работу ряда сайтов госорганов Литвы в ответ на транзитную блокаду Калининграда литовскими властями. В Killnet заявили, что в результате атаки перестали работать более тысячи веб-ресурсов страны.