Российских хакеров обвинили в DDoS-атаках на ведомства Норвегии

Норвежский телеканал NRK в среду, 29 июня, сообщил о массированной DDoS-атаке на сайты официальных структур страны. В этом телеканал обвинил российских хакеров из группировки Killnet.

Отмечается, что из-за атаки «легли» сайты норвежского управления инспекции труда, электронной банковской системы BankID и многопрофильного предприятия Altinn.

По словам заместителя гендиректора департамента по информационным технологиям Вигдиса Йонсена, в настоящее время норвежские специалисты ведут работу над восстановление работоспособности сайтов.

Группировка российских хакеров Killnet объявила ранее в среду о том, что будет атаковать сайты норвежских структур. Перед этим хакеры выложили на своей странице в соцсети сообщение о том, что Норвегия отказала России в пропуске грузов для российских поселков на Шпицбергене.

Об отказе Норвегии стало известно накануне. Россия отправляла заявку с просьбой пропустить грузы для поселений россиян на архипелаге Шпицберген, которые должны были проследовать через единственный контрольно-пропускной пункт (КПП) «Стурскуг» на границе между странами еще 15 июня. Сейчас на КПП находится около 20 т российских товаров.

27 июня хакеры Killnet обрушили работу ряда сайтов госорганов Литвы в ответ на транзитную блокаду Калининграда литовскими властями. В Killnet заявили, что в результате атаки перестали работать более тысячи веб-ресурсов страны.