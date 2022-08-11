Хакеры Killnet заявили о взломе сайта сейма Латвии

Хакерская группировка Killnet совершила кибернетическую атаку на сайт сейма Латвии после его решения признать РФ страной, якобы поддерживающей терроризм. О взломе сайта хакеры сообщили в четверг, 11 августа, в Telegram-канале.

При попытке открыть сайт ресурс выдает ошибку.

Ранее в четверг парламент Латвии объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм».

10 августа Killnet обрушила сайт военной компании Lockheed Martin. В результате атаки на сайте были отключены система авторизации для сотрудников Lockheed Martin. Именно эта компания занимается производством РСЗО HIMARS, поставляемых на Украину.

Ранее, 1 июля, Killnet атаковала сайт Федеральной налоговой платежной системы США. По словам хакеров, они атаковали за «бандитское и незаконное» объявление о техническом дефолте по фиктивному предлогу в интересах кредитно-финансовой системы под руководством США.

29 июня норвежский телеканал NRK обвинил хакеров из группировки Killnet в массированной DDoS-атаке на сайты официальных структур страны. Телеканал рассказал, что из-за атаки «легли» сайты норвежского управления инспекции труда, электронной банковской системы BankID и многопрофильного предприятия Altinn.