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Президент Хорватии предрек ЕС закупку газа у США втридорога

Президент Хорватии Миланович: ЕС в скором времени будет покупать газ у США втрое дороже
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Фото: Global Look Press/dpa/Sina Schuldt
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Европейский союз (ЕС) не смог создать свой собственный безопасный энергетический рынок и вскоре будет вынужден покупать газ у США втридорога. Такое мнение высказал президент Хорватии Зоран Миланович во вторник, 29 ноября, на открытии экономического форума «Бизнес встречает политику — энергия сегодня и завтра» в Загребе.

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«Энергия — это не товар, а ресурс, гарантирующий безопасность, независимость и силу. В течение долгого времени Европейский союз «был в иллюзии», что он создаст энергетический рынок. Теперь же ясно, что в скором времени нам придется покупать газ у США втрое дороже», — сказал президент Хорватии, чьи слова приводит портал Krstarica.

Миланович указал на то, что потребление электроэнергии на одного жителя является показателем стойкости структуры экономики, где речь идет о наличии или отсутствии промышленности.

По его словам, в Хорватии «нет промышленности», способной обеспечить нормальное энергоснабжение, а в некоторых менее развитых странах, где также не развита промышленность, потребление на душу населения еще выше, и привел в пример Сербию.

Миланович заметил, что именно из-за плачевной ситуации в энергосфере европейских стран президент Франции Макрон вскоре намерен отправиться в США, чтобы поговорить с американским президентом Джо Байденом.

«На самом деле он едет просить у США понимания и милосердия с позиции более слабого партнера», — сказал Миланович.

Ранее, 21 октября, президент Франции Эмануэль Макрон обвинил Вашингтон в двойных стандартах из-за низких цен на газ в США. Французский лидер указал на тот факт, что газ на внутреннем рынке США стоит намного дешевле, чем на европейском. Он также заявил, что собирается обсудить этот вопрос с американским правительством во время своего визита в США, намеченного на декабрь.

14 октября премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5–10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы США о том, кто выигрывает в этой ситуации.

В том же месяце пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предрек Европе негативные последствия отказа от российских энергоресурсов в ближайшие 10–20 лет. Он добавил, что в настоящее время США наживаются на энергокризисе в Европе, продавая им газ по тройной цене.

Кризис в Европе разразился на фоне введенных Евросоюзом санкций против России, которая с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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