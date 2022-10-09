Песков заявил о невозможности отказа ЕС от энергоресурсов из РФ в ближайшие 20 лет

Европа будет ощущать негативные последствия отказа от российских энергоресурсов в ближайшие 10-20 лет, заявил 9 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

3 октября в Международном энергетическом агентстве (МЭА) предупредили, что хранилища в ЕС опустеют до 5% в феврале без российского газа и при ограниченных поставках сжиженного природного газа. В отчете МЭА сообщается, что исходя из проведенных расчетов европейским странам необходимо снизить потребление газа на 9–13% для того, чтобы за время отопительного сезона полностью не истратить запасы в хранилищах в случае полной остановки поставок из РФ с 1 ноября.

30 сентября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон предупреждал, что ближайшая и следующая зимы будут тяжелыми для Евросоюза.

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