Аналитик счел невозможным полный отказ ЕС от российского газа к 2030 году

Европейский союз (ЕС) не сможет полностью отказаться от российского газа к 2030 году. Об этом в понедельник, 25 июля, заявил аналитик рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

По его словам, этого не произойдет из-за нехватки терминалов по сжижению у стран-поставщиков, СПГ-танкеров и терминалов по регазификации в Европе.

«Данные три проблемы невозможно решить до 2030 года, то есть поставки российского газа в Европу сохранятся, но будут снижаться», — сказал Демидов «Ленте.ру».

Исходя из этого, считает эксперт, Европа продолжит закупать российское топливо, однако к 2030 году Россия будет поставлять в Европу совсем небольшие объемы углеводородов.

Маловероятным, по его мнению, также выглядят планы ЕС отказаться от двух третьих объемов российского газа до конца 2022 года.

Как отмечает аналитик, в этом случае Европе придется найти поставщиков на 100 млрд кубометров газа. Однако СПГ США, Африки и Катара вряд ли решат эту проблему, так как их поставки смогут заместить не более 60 млрд кубометров.

Ранее в понедельник глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз готовиться к прекращению поставок газа из России, отметив, что действовать нужно как можно скорее, так как от этого зависит энергобезопасность Европы. По ее словам, ЕС должен стать независимым от российского газа не позже 2027 года.

До этого глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер сообщил, что имеющихся запасов газа в стране не хватит, чтобы пережить зиму без поставок из России. По его словам, в настоящее время резервуары для хранения топлива заполнены почти на 65%.

При этом, как указал 20 июля член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев в беседе с «Известиями», полная остановка Россией подачи газа в Европу маловероятна. Как подчеркнул парламентарий, Москва не рассматривает европейские народы или частный бизнес в этих странах в качестве врагов, поэтому оставлять Старый Свет без необходимого ему ресурса Россия вряд ли будет.

После начала российской военной спецоперации по защите Донбасса, Запад усилил санкционное давление на Москву. В том числе в Европе стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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