В Госдуме оценили предложение Еврокомиссии сократить спрос на газ в ЕС на 15%

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев в среду, 20 июля, в беседе с «Известиями» прокомментировал предложение Еврокомиссии сократить спрос на газ на 15%.

«Европейские власти могут сколько угодно требовать от бизнеса и граждан сокращать потребление газа, но абсолютно непонятно, как они собираются выживать. Точнее, понятно, что европейские чиновники проведут ближайшую зиму в тепле, а простой народ будет вынужден дома носить пальто. Возможно, именно в этом и заключается план чиновников Евросоюза — отнять у граждан тепло и греться самим? Такое сложно представить, но меня уже ничего не удивит», — отметил он.

По словам депутата, полная же остановка Россией подачи газа в Европу маловероятна. Как подчеркнул Гаджиев, Москва не рассматривает европейские народы или частный бизнес в этих странах в качестве врагов, поэтому оставлять Старый Свет без необходимого ему ресурса Россия вряд ли будет.

«Но нельзя исключать разные сценарии развития ситуации. <…> Уверен, что Россия будет исполнять все свои обязательства до тех пор, пока это возможно», — заключил политик.

Ранее в этот день председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что считает вероятным полное отключение поставок российского газа. По ее словам, необходимо начать подготовку к этому. Политик заявила, что Россия якобы использует газ как оружие и Евросоюз обязан решить вопрос собственной энергобезопасности.

По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, ЕС принял решение готовиться впервые провести зиму без газа из России. Замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс в свою очередь подчеркнул важность перехода на альтернативную энергетику, которая впервые стала рентабельной в условиях крайне высоких цен на газ.

При этом в Еврокомиссии предложили странам Евросоюза поставить цель сокращения спроса на газ на 15% на период с августа по апрель. Указывалось, что это могло бы дать ЕК возможность объявить «предупреждение союза» о безопасности снабжения и наложить обязательное снижение спроса на газ для всех государств-членов.

Накануне издание The Wall Street Journal сообщило, что в Брюсселе не надеются на возобновление поставок топлива из РФ в Европу по газопроводу «Северный поток» после проведения планового ремонта.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты, а также грозит экологическими проблемами. Как отметил 17 мая Владимир Путин, европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что ЕС совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоресурсов.

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