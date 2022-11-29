Реклама
Прямой эфир
Мир
Курдский альянс СДС попросил Россию наладить координацию с официальным Дамаском
Культура
Боб Дилан извинился за копии автографов в его книге за $599
Общество
На подконтрольном Киеву правобережье Херсонщины боевики убили мать и сына
Мир
Reuters рассказало о неудачной попытке стран ЕС договориться о потолке цен на нефть РФ
Общество
В России на 15% увеличилось число жертв пожаров
Общество
Синоптики предупредили о гололедице в Москве и области 29 ноября
Мир
Мэр Снигиревки рассказал об аресте украинскими боевиками сотрудников администрации
Армия
Российские военнослужащие поговорили с родными по телемосту
Спорт
Португалия обыграла Уругвай и обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2022
Мир
В ФРГ объяснили отказ Шольца в поставках танков Украине боязнью реакции со стороны РФ
Мир
В США рассказали о принуждении Германии к участию в конфликте на Украине
Мир
Стало известно о взрывах в Днепропетровске
Сюжет:

В ФРГ объяснили отказ Шольца в поставках танков Украине боязнью реакции со стороны РФ

Депутат Кизеветтер: отказ Шольца передать Украине танки вызван его страхом перед Россией
0
Фото: Global Look Press/dpa/Annette Riedl
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался поставлять Украине танки, опасаясь ответной реакции со стороны России. Об этом в рассказал депутат бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер.

Бундес-танк: может ли Берлин отказаться от поставок тяжелого оружия Киеву
Пока Шольц объявляет об усилении украинской артиллерии и ПВО, в партии канцлера призывают к мирным переговорам с Россией

«На мой взгляд, канцлера встревожило распространенное в России мнение о том, что использование немецких танков против российских войск будет провокацией», — рассказал депутат в интервью телеканалу NTV.

Он добавил, что США не оказывают давление на Германию в вопросах о поставке танков и рассчитывают, что Берлин сделает это самостоятельно. Однако, по его мнению, очень скоро Вашингтон начнет давать более явные сигналы к действию.

Ранее, 22 октября, Шольц отказал Украине в поставке немецких танков Leopard 2. По его словам, Берлин не намерен поставлять Киеву западные вооружения в одностороннем порядке без координации с партнерами.

Однако в то же время Киев продолжает получать от Германии другое вооружение. Так, 12 октября сообщалось, что система противовоздушной обороны IRIS-T уже доставлена на Украину. Предполагается, что остальные три комплекса прибудут в страну в 2023 году.

При том Германия уже не раз отказывала Киеву в поставке современных танков. 12 сентября министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что ни одна другая страна пока не передала такую военную технику, а в одностороннем порядке Германия не будет этого делать. Президент Украины Владимир Зеленский связывал отказ Берлина в поставках из-за «нацистского прошлого» Германии.

Германия и другие страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022