В ФРГ объяснили отказ Шольца в поставках танков Украине боязнью реакции со стороны РФ
Канцлер Германии Олаф Шольц отказался поставлять Украине танки, опасаясь ответной реакции со стороны России. Об этом в рассказал депутат бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер.
«На мой взгляд, канцлера встревожило распространенное в России мнение о том, что использование немецких танков против российских войск будет провокацией», — рассказал депутат в интервью телеканалу NTV.
Он добавил, что США не оказывают давление на Германию в вопросах о поставке танков и рассчитывают, что Берлин сделает это самостоятельно. Однако, по его мнению, очень скоро Вашингтон начнет давать более явные сигналы к действию.
Ранее, 22 октября, Шольц отказал Украине в поставке немецких танков Leopard 2. По его словам, Берлин не намерен поставлять Киеву западные вооружения в одностороннем порядке без координации с партнерами.
Однако в то же время Киев продолжает получать от Германии другое вооружение. Так, 12 октября сообщалось, что система противовоздушной обороны IRIS-T уже доставлена на Украину. Предполагается, что остальные три комплекса прибудут в страну в 2023 году.
При том Германия уже не раз отказывала Киеву в поставке современных танков. 12 сентября министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что ни одна другая страна пока не передала такую военную технику, а в одностороннем порядке Германия не будет этого делать. Президент Украины Владимир Зеленский связывал отказ Берлина в поставках из-за «нацистского прошлого» Германии.
Германия и другие страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.
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