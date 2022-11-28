Более 50% абонентов Киева находятся в режиме аварийных отключений

Более половины абонентов Киева находятся в режиме аварийных отключений, сообщили 28 ноября в городской военной администрации.

«В Киеве продолжают восстанавливать электроснабжение. В режиме аварийных отключений находятся 55% абонентов столицы. В энергосистеме продолжаются ремонтные работы», — сообщила администрация города в Telegram-канале.

Там отметили, что максимальная продолжительность каждого отключения не должна составлять более пяти часов.

Ранее в понедельник украинский энергохолдинг ДТЭК «Киевские региональные электросети» сообщил, что в Киеве продолжаются экстренные отключения света из-за перебоев в работе большинства атомных и тепловых электростанций.

В этот же день мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что отключения электроэнергии в городе могут продлиться до весны. Также он отметил, что часть жителей столицы может быть эвакуирована в пригород в случае худшего сценария развития ситуации с энергоснабжением.

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ограничении подачи электроэнергии в 15 субъектах страны.

До этого, 22 ноября, Зеленский рассказал, что по всей Украине развернуто свыше 4 тыс. пунктов оказания базовых услуг населению на случай длительных отключений электроэнергии. Одна позднее выяснилось, что, например, в Киеве из 530 предусмотренных пунктов обогрева закрытыми оказались 20%. Также отмечалось, что в некоторых из них отсутствуют электрогенераторы, интернет или вода.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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