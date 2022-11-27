Депутат рады пристыдил власти Киева из-за закрытых пунктов обогрева

В Киеве из 530 предусмотренных пунктов обогрева закрытыми оказались 20%. Об этом в субботу, 26 ноября, заявил глава фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия.

По его словам, в некоторых «пунктах несокрушимости» отсутствуют электрогенераторы, интернет или вода.

«Мне, честно говоря, как представителю власти стыдно, хотя это должно быть стыдно не мне, а городским властям Киева. Но мне стыдно, потому что в 20% [случаях] эти «пункты несокрушимости» вообще закрыты», — приводит слова Арахамии украинское издание «Страна.ua».

Депутат добавил, что будет вестись работа с киевскими властями для решения организационных вопросов в течение двух–трех дней.

Ранее в этот день украинский президент Владимир Зеленский сообщил об ограничении подачи электроэнергии в 15 субъектах Украины. Украинский лидер добавил, что специалисты активно работают над восстановлением энергосистемы, однако до сих пор не удалось наладить стабильное обеспечение.

Накануне Зеленский признал, что что работа «пунктов несокрушимости» в Киеве и других городах страны организована плохо. Он раскритиковал работу киевской мэрии, которую возглавляет Виталий Кличко. Зеленский подчеркнул, что ожидает более качественной работы.

Также 25 ноября телеканал Fox News рассказал о том, что жителям Киева приходится собирать дождевую воду из труб, так как в домах нарушена работа водопроводов. Последние дни киевляне находятся «в режиме выживания», так как из-за ракетных ударов России в городе нарушено водо- и электроснабжение, передавали журналисты.

22 ноября Зеленский сообщил, что по всей Украине развернуто свыше 4 тыс. пунктов оказания базовых услуг населению на случай длительных отключений электроэнергии. Отмечалось, что пункты оснащены водой, светом, мобильной связью, интернетом и работают бесплатно в круглосуточном режиме. В них можно будет узнать, где работают ближайшая АЗС, банковское отделение, аптека или магазин. Такие пункты планировалось открыть при всех областных и районных администрациях, а также при школах и зданиях МЧС.

На следующий день читатели британской газеты Daily Express осудили заявление президента Украины о развертывании в стране так называемых пунктов поддержки жителей. Комментаторы предположили, что они будут использоваться для размещения ракетных установок и в качестве живых щитов.

10 октября российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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