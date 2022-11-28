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Мэр Киева не исключил частичной эвакуации жителей в пригород

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Часть жителей Киева может быть эвакуирована в пригород в случае худшего сценария развития ситуации с энергоснабжением. Об этом 28 ноября заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

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Он пояснил, что необходимо быть готовыми к различным сценариям, в том числе и к плохим.

«Я не исключаю худшего сценария. Полной эвакуации не будет. Возможно, частичная, но это нельзя назвать эвакуацией. Это временный переезд отдельных категорий людей в пригород, туда, где может быть сервис», — цитирует Кличко издание «РБК Украина».

Градоначальник подчеркнул, что речи о переселении горожан в другие регионы или о вывозе за границу не идет.

Он также посоветовал иметь дома запас питьевой и технической воды, пищу, которую можно приготовить или потреблять без электроэнергии, теплую одежду, заряженные ноутбуки и пауэрбанки.

«И в случае плохого сценария было бы хорошо, если бы каждый имел возможность либо поехать к своему дому в пригороде, где есть вода, печь, либо поехать к своим знакомым», — добавил мэр.

Ранее в этот день в Киеве сообщили об экстренных отключениях света.

23 ноября украинские СМИ сообщили о ракетных ударах по объектам в ряде регионов страны. Отмечалось, что данная атака привела к самым тяжелым последствиям для украинской энергетики за всё время. Без света осталась большая часть населения страны, во многих городах не было отопления и воды.

До этого, 15 ноября, Вооруженные силы России также нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. По данным украинских СМИ, это был самый масштабный единовременный ракетный удар по целям в стране с начала российской специальной военной операции.

Войска РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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