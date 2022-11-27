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Сооснователь финансовой пирамиды Finiko Сабиров задержан в Дубае

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Фото: скриншот видео
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Сооснователя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова задержали в Дубае. Об этом 27 ноября рассказал блогер Андрей Алистаров в своем YouTube-канале.

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«Поступила информация о том, что его арестовал Интерпол, он официально находится в тюрьме», — сказал Алистаров.

По словам блогера, ему удалось обнаружить в Дубае виллу Сабирова площадью 1 тыс. кв. м, стоимость которой составляет 1 млрд рублей. При этом недавно сам задержанный опубликовал видео в Сети, где заявил, что арестованный руководитель компании Finiko Кирилл Доронин и другие учредители, которые пока на свободе, на самом деле не имеют никакого отношения к пропавшим миллиардам. Мужчина указал, все украденные деньги Finiko присвоил себе Даниэль Магсумов, который является «серым кардиналом» финансовой пирамиды.

Финансовую пирамиду Finiko основали Эдвард Сабиров, Марат Сабиров, Зыгмунт Зыгмунтович и Кирилл Доронин. Доронин с 2021 года находится в СИЗО.

Ее участники предлагали гражданам сделать вклад в биткоинах через виртуальные кошельки. Мошенники обещали выплачивать большие проценты, и сначала люди получали выплаты, но они быстро закончились. Попытки вернуть вложенные средства назад не удались. Всего мошенникам удалось обмануть своих вкладчиков больше чем на 5 млрд рублей. Пострадали жители ряда регионов России и иностранных государств, в том числе Австрии, Германии и США.

17 ноября Генеральная прокуратура РФ потребовала выдать задержанного в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) сооснователя финансовой пирамиды Finiko Зыгмунта Зыгмунтовича по делу о хищении миллиардов. Запрос о выдаче был направлен в министерство юстиции ОАЭ. Тогда же в ведомстве добавили, что 11 и 12 ноября также были объявлены в международный розыск Эдвард и Марат Сабировы, которые имели отношение к топ-менеджменту финансовой пирамиды.

Ранее, в июле текущего года, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о предъявлении обвинения одной из участниц финпирамиды Finiko. Речь шла об уроженке Ростова-на-Дону Анне Сериковой, которая была руководителем структурного подразделения преступного сообщества, действовавшего на территории Ростовской области и Краснодарского края.

В сентябре 2021 года также стало известно о задержании Ильгиза Шакирова — одного из лидеров Finiko, который привлек в финансовую пирамиду более 100 тыс. человек. До этого, 30 июля, Вахитовский районный суд Казани арестовал одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина на два месяца.

По данным следствия, с августа 2019 по декабрь 2020 года представители Finiko, распространяя ложные сведения о высокоэффективной торговле на рынках криптовалюты и других торговых площадках, привлекли около 70 млн рублей. Кроме того, представителями Finiko распространялась информация о приеме денег по различным программам, позволяющим получать доход в виде высоких процентов или приобретения имущества.

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