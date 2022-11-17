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Россия потребовала от ОАЭ выдать сооснователя финансовой пирамиды Finiko

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Фото: соцсети
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Генеральная прокуратура РФ потребовала выдать задержанного в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) сооснователя финансовой пирамиды Finiko Зыгмунта Зыгмунтовича по делу о хищении миллиардов. Об этом сообщили «РИА Новости» в Генпрокуратуре в четверг, 17 ноября.

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«По поручению Генеральной прокуратуры РФ Зыгмунт Зыгмунтович объявлен в международный розыск по каналам Интерпола с целью его ареста и выдачи для привлечения к уголовной ответственности за организацию преступного сообщества и мошенничество организованной группой в особо крупном размере», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что запрос о выдаче был направлен в министерство юстиции ОАЭ.

«В настоящее время этот запрос уже находится на рассмотрении в компетентных органах ОАЭ», — уточнили в генпрокуратуре.

Там добавили, что 11 и 12 ноября также были объявлены в международный розыск Эдвард и Марат Сабировы, которые имели отношение к топ-менеджменту финансовой пирамиды.

Но на данный момент сведений о их местонахождении нет.

Ранее, в июле текущего года, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о предъявлении обвинения одной из участниц финпирамиды Finiko. Речь шла об уроженке Ростова-на-Дону Анне Сериковой, которая была руководителем структурного подразделения преступного сообщества, действовавшего на территории Ростовской области и Краснодарского края.

В сентябре 2021 года Волк рассказала, что сумма ущерба от деятельности Finiko в ряде регионов России и иностранных государствах, в том числе Австрии, Германии и США, превышает 1 млрд рублей.

Тогда же стало известно о задержании Ильгиза Шакирова — одного из лидеров Finiko, который привлек в финансовую пирамиду более 100 тыс. человек. До этого, 30 июля, Вахитовский районный суд Казани арестовал одного из основателей финансовой пирамиды Finiko, Кирилла Доронина, на два месяца.

По данным следствия, с августа 2019 по декабрь 2020 года представители Finiko, распространяя ложные сведения о высокоэффективной торговле на рынках криптовалюты и других торговых площадках, привлекли около 70 млн рублей. Кроме того, представителями Finiko распространялась информация о приеме денег по различным программам, позволяющим получать доход в виде высоких процентов или приобретения имущества.

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