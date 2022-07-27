МВД РФ предъявило обвинение еще одной участнице финпирамиды Finiko

Следователь управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России предъявил обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, еще одной активной участнице финансовой пирамиды Finiko. Об этом 27 июля сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, 45-летняя фигурантка была объявлена в розыск и недавно задержана. Уроженка Ростова-на-Дону Анна Серикова, известная под псевдонимом Тиффани.

Она была руководителем структурного подразделения преступного сообщества, которое действовало на территории Ростовской области и Краснодарского края. За привлечение в пирамиду более $5 млн она получила статус «Директор сети» и руководила несколькими так называемыми топ-менеджерами.

«Злоумышленница активно привлекала вкладчиков в проект Finiko, проводя конференции в сети интернет и лично выступая в различных регионах России», — цитирует Волк сайт «МВД-Медиа».

Серикова демонстрировала движимое и недвижимое имущество, якобы приобретенное ею на доходы от инвестиций.

Обвиняемая была объявлена в розыск в мае текущего года, в июле ее задержали на территории Всеволожского района Ленинградской области. Суд арестовал фигурантку. На часть имущества задержанной наложен арест, проводятся мероприятия по установлению остальной принадлежащей ей собственности.

Кроме мошенничества, фигурантке будет вменено руководство структурным подразделением, входящим в состав преступного сообщества. Обвинение в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества») будет предъявлено ей в ближайшее время.

Действия мошенников затронули интересы жителей большинства регионов Российской Федерации и более чем 100 иностранных государств. Количество заявлений потерпевших, приобщенных к материалам уголовного дела, составляет порядка 10 тыс.

В сентябре 2021 года Волк рассказала, что сумма ущерба от деятельности Finiko в ряде регионов России и иностранных государствах, в том числе Австрии, Германии и США, превышает 1 млрд рублей.

Тогда же стало известно о задержании Ильгиза Шакирова — одного из лидеров Finiko, который привлек в финансовую пирамиду более 100 тыс. человек. До этого, 30 июля, Вахитовский районный суд Казани арестовал одного из основателей финансовой пирамиды Finiko, Кирилла Доронина, на два месяца.

По данным следствия, с августа 2019 по декабрь 2020 года представители Finiko, распространяя ложные сведения о высокоэффективной торговле на рынках криптовалюты и других торговых площадках, привлекли около 70 млн рублей. Кроме того, представителями Finiko распространялась информация о приеме денег по различным программам, позволяющим получать доход в виде высоких процентов или приобретения имущества.

В декабре 2020 года в офисах финансовой пирамиды Finiko были проведены обыски. Тогда же в отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере»).

Finiko не обладает лицензией форекс-дилера и не зарегистрирована в госреестре и налоговых органах. Между тем компания обещала своим клиентам приумножение их вкладов путем инвестирования в фондовые рынки.