Древние боты: новые финансовые пирамиды появились в кризис

За год количество финансовых пирамид в России увеличилось более чем в шесть раз. В период экономических трудностей люди ищут новые способы инвестиций, и ответом на этот «запрос» становится появление новых финансовых афер. Мошенники предлагают вложиться в перспективные токены, заработать на виртуальных кроссовках и попробовать себя в экономических играх. Чем привлекают вкладчиков современные пирамиды и удается ли расследовать такие преступления — в материале «Известий».

Жизнь пирамиды

За полгода ЦБ раскрыл 954 финансовые пирамиды, что в 6,5 раза больше, чем годом ранее. Почти всегда мошенники действуют в интернете (79% от общего количества), в основном это проекты с коротким сроком жизни и небольшим первоначальным взносом.

В частности, резко выросло количество хайп-проектов — инвестиционных афер, которые работают исключительно в Telegram c помощью ботов. Помимо этого, более половины раскрытых пирамид (56%, или 537 субъектов) составили проекты, связанные с инвестированием в криптовалюты. Популярными остались и финансовые пирамиды в форме экономических игр (четверть от всего числа, 236 субъектов).

Древние боты_6 Фото: Global Look Press/Aleksey Bychkov

В основе любой пирамиды лежит желание быстрого и легкого заработка, говорит председатель исполнительного комитета Татарстанского отделения Ассоциации юристов России Тимур Какохо. Людей заманивают самыми различными процентами доходности. Это может быть и 16% в месяц, и 400% годовых. Обычно финансовая пирамида «живет» от 6 до 9 месяцев.

— Как считают психологи, здесь действует эффект «аквариумной рыбки». Многие люди не склонны делать выводы об уже случившихся финансовых потерях и со временем снова возвращаются в новые пирамиды. Знаменитая в 1990-х годах МММ реанимируется под самыми различными видами, в том числе это делалось при жизни и самого Сергея Мавроди, а в дальнейшем активизировались его ученики, — отметил эксперт.

Большинство финансовых пирамид обещают крупные доходы при условии привлечения в организацию двух и более новых членов. Как правило, первые участники получают обещанные выплаты и начинают распространение слухов среди родственников, коллег и друзей об эффективности организации. Так как финансовая пирамида не является хозяйствующим субъектом и производит лишь пустые обещания, то в дальнейшем 90% ее участников неизбежно теряют свои средства, пояснил Тимур Какохо.

Явный признак пирамиды — отсутствие правовой документации на совершение определенных действий или ее отсутствие в принципе , подчеркнул основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. Еще одним недобрым сигналом может выступать настойчивое навязывание услуг. Внутренним признаком, то есть тем, который можно обнаружить, уже вложившись в пирамиду, является возврат части средств с призывами вложить еще больше.

Древние боты_5 Фото: Global Look Press/Manuel Romano

Как правило, мошенники очень туманно описывают, за счет чего достигается высокая доходность , обращает внимание руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Поэтому основная рекомендация для граждан — повышать свою финансовую грамотность.

— Каждый разумный инвестор скажет: не может быть доходности выше инфляции без высоких рисков. К слову, сейчас на пике популярности «антикризисные стратегии», когда людям, например, обещают вложения в золото. Но при этом никто им не говорит, что главная защитная стратегия в кризис — экономия, сокращение затрат, финансовое планирование, крайне осторожная трата денег и создание «подушки безопасности».

Как устроена криптопирамида

Более половины финансовых пирамид привлекали средства через криптовалюту либо рекламировали вложения в цифровые активы. Как и любая финансовая пирамида, криптопирамида работает по принципу «платит последний» , отметил управляющий партнер юридической фирмы DRC Саркис Дарбинян. Он описал популярную схему обмана:

— Сначала участникам предлагается купить токены проекта за криптовалюту, обещая пользователям, что они окупятся за несколько месяцев и дальше будут приносить пассивную прибыль. За счет вливания большого объема «крипты» и притока новых участников стоимость токена стремительно растет, повышая привлекательность инвестиций для других участников, стремящихся заскочить в уходящий вагон. Центральным условием участия в криптопирамиде, как правило, является привод рефералов (привлеченных участников. — «Известия») и знакомых. Также могут предлагаться различные бонусы за регистрации по реферальным ссылкам.

Древние боты_3 Фото: Global Look Press/Ashish Vaishnav

Дальше, по словам юриста, всё происходит быстро — цена токена может упасть в десятки раз, оставляя участников с дешевыми «криптофантиками» и NFT, которые превращаются в виртуальный мусор. На рынке мошенничества такие новые схемы называются rug pull («вытягивание коврика»).

Признаками финансовой пирамиды обладает такой криптопроект, как, например, STEPN, реализованный с концепцией move-to-earn («двигайся, чтобы зарабатывать»).

— Участникам предлагается купить виртуальные кроссовки, генерирующие при ходьбе новые токены проекта, которые далее можно поменять на стейблкоины (криптовалюты с устойчивым курсом, чаще всего привязанным к доллару. — «Известия»), далее конвертируемые в любую национальную валюту. За два месяца стоимость токена упала на 97%, — рассказал собеседник «Известий».

Несмотря на то что количество преступлений, связанных с криптовалютой, растет в геометрической прогрессии, раскрываемость таких преступлений крайне низкая. Вероятно, единственным громким случаем задержания организатора криптофинансовой пирамиды является случай с Finiko, которая собрала десятки миллионов рублей с наивных российских инвесторов, привел пример Саркис Дарбинян.

Древние боты_1 Один из руководителей финансовой пирамиды Finiko, проходящий по уголовному делу об особо крупном мошенничестве, Кирилл Доронин в Вахитовском районном суде Казани Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В июле 2021 года суд в Казани на два месяца арестовал одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. Руководство этой компании полтора года завлекало клиентов, обещая высокую доходность, собрав в итоге более 70 млн рублей. В МВД поступило более 100 заявлений от вкладчиков из разных регионов страны.

Мошенники быстрее адаптируются к меняющимся условиям, чем правоохранительные органы, считает Артем Деев. Им ничего не стоит уговорить потенциальных жертв вложиться в биткоин или эфир, пообещав немыслимые проценты.

— При этом никто не объясняет жертвам, что криптовалюты — крайне волатильный актив, который может и расти стремительно, но и упадет очень резко. И вообще-то, «крипта» запрещена в РФ в качестве оплаты, — напомнил эксперт.

Что такое экономические игры

Четверть от всех раскрытых пирамид составили финансовые уловки в форме экономических игр. Это совсем еще новый инструмент, который также нередко связан с цифровыми деньгами. Участник экономической игры (часто это несовершеннолетний) тратит реальные деньги на приобретение виртуальных персонажей или вещей (например, движимости и недвижимости) либо криптовалюты, которые, в теории, должны принести ему легкую и большую прибыль, характеризует стратегию юрист Тимур Какохо. По его словам, обычно создатель игры закрепляет требование о систематическом сборе прибыли в течение определенных временных интервалов (2, 4, 8,12, 24 часов и т.д.). В случае если игрок не успевает этого сделать, его счет в проекте стремительно уходит в минусовой баланс.

Древние боты_2 Скриншот из игры CryptoKitties Фото: CryptoKitties

— Какую-то прибыль можно получить только за счет вновь пришедших в проект «инвесторов». Как только поток вновь зарегистрированных и внесших свои деньги игроков прекращается, игру могут быстро закончить, объявить о закрытии очередного сезона. После этого человек уже не сможет вывести свои деньги, даже если они и были на его счете, — пояснил юрист.

Игровые платформы с признаками пирамиды появились на волне интереса к цифровым активам, в первую очередь к NFT. Ранее об этом рассказал управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. По его словам, мошенники могут строить пирамиды, взяв за основу идею одной из первых NFT-игр — CryptoKitties. В ней игроки приобретают виртуальных кошек, обладающих уникальным цифровым сертификатом, разводят и продают их. По такому принципу строится большинство подобных игр. Пользователи покупают некие вещи, которые за пределами проекта не имеют никакой ценности. При окончании игры обрушивается и спрос, а значит, «пузырь лопается, инвесторы остаются ни с чем».

Что делать жертвам пирамид

Порядок действий потерпевших будет зависеть от того, как были оформлены отношения с пирамидой. Если имелся договор займа или расписка, можно попробовать вернуть деньги в судебном порядке, советует Вадим Ткаченко из vvCube. При этом коллективное обращение к органам власти или правоохранительным органам иногда позволяет быстрее привлечь внимание к деятельности организации. Будет иметь значение и территория, где эта деятельность осуществляется, так как нередко она носит трансконтинентальный характер, то есть охватывает множество государств, отметил эксперт.

В целом вероятность того, что преступников удастся привлечь к ответственности, невелика. Особенно это касается криптопирамид . Раскрываемость подобного рода преступлений остается на весьма низком уровне по целому ряду причин, говорит управляющий партнер DRC Саркис Дарбинян.

Древние боты_4 Фото: Global Look Press/Matt Hunt

— Во-первых, компетенция сотрудников силовых структур всё еще оставляет желать лучшего . До сих пор нет утвержденных методических рекомендаций по расследованию преступлений, связанных с криптовалютами. Во-вторых, следует принимать во внимание, что множество криптовалютных проектов часто уходят корнями в другие юрисдикции, которые недосягаемы для отечественных правоохранителей. И тут возможности российских силовиков весьма ограниченны , — указал собеседник «Известий».

В России ответственность за создание пирамид установлена ст. 172.2. УК «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества». Преступникам грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет с возможным ограничением свободы до одного года. Если деяние совершено в особо крупном размере, может быть назначено наказание в виде лишения свободы до шести лет с возможным ограничением свободы на срок до двух лет.