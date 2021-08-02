Рухнувшие пирамиды: как россияне теряют деньги на мошеннических схемах

Суд в Казани на два месяца арестовал одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. Руководство этой компании полтора года завлекало клиентов, обещая высокую доходность, собрав в итоге более 70 млн рублей. В МВД поступило более 100 заявлений от вкладчиков из разных регионов страны. «Известия» выяснили, как и зачем россияне до сих пор попадают в финансовые пирамиды и могут ли они вернуть потерянные деньги.

Задержание основателя Finiko

30 июля в Татарстане задержали одного из основателей финансовой пирамиды Finiko. Кириллу Доронину вменяют ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») . Вечером того же дня суд в Казани арестовал его на два месяца.

По версии следствия, в период с августа 2019 года по декабрь 2020-го руководство пирамиды завлекало клиентов, обещая доходность до 25% в месяц. Эти средства предполагалось получать за счет операций с криптовалютами и игры на фондовых рынках и различных торговых площадках, однако по факту инвестиционная деятельность практически не велась.

В июле 2021 года Центробанк объявил, что Finiko имеет признаки финансовой пирамиды, и через некоторое время работу компании приостановили. Выяснилось, что за время существования схемы ее представители привлекли около 70 млн рублей.

Как отметили в МВД России, в правоохранительные органы поступило более 100 заявлений от пострадавших вкладчиков из разных регионов страны, а также из Республики Казахстан.

«Известия» пообщались с экспертами и выяснили, как россияне попадают в финансовые пирамиды, почему люди всё еще верят в них и можно ли вернуть потерянные деньги.

Рухнувшие пирамиды1 Избрание меры пресечения одному из основателей пирамиды Finiko Кириллу Доронину Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Что такое финансовая пирамида

Финансовая пирамида — это система, где инвесторы получают доход за счет взносов новых участников. То есть замкнутая схема перераспределения денег, объясняет «Известиям» эксперт по управлению личными финансами и инвестициями Игорь Файнман.

— При этом собственники не забывают и о себе: от 10 до 30% всех поступивших средств выводятся на офшорные счета , — говорит он.

Сама пирамида работает просто: организаторы привлекают деньги населения под обещания дохода 20–30% в месяц, далее инвесторы получают прибыль из средств новых вкладчиков.

— Мошенникам в первый месяц нужно найти двух инвесторов и пообещать им удвоить доход. В следующий месяц в сетку должны попасть еще четыре человека. И так далее. Через 17 месяцев в финансовой пирамиде будут задействованы уже 250 тыс. человек. Суммы взносов становятся астрономическими — и на этом этапе всё ломается, — рассказывает собеседник «Известий».

Как добавляет эксперт по блокчейну, инвестор Дмитрий Мачихин, дефолт наступает в тот момент, когда обязательства превышают поступления.

— В юридической плоскости определение финансовой пирамиды можно узнать из статьи 172.2 УК РФ, — отмечает заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров. — Пирамиды не инвестируют средства, как это делают лицензированные брокеры, они просто собирают деньги у одних вкладчиков, чтобы отдать другим. У них полностью отсутствует экономическая деятельность.

П ервым и основным признаком пирамиды является обещание быстрой и высокой доходности с низким риском или его отсутствием, резюмируют эксперты. Их создатели активно используют реферальные программы для привлечения вкладчиков, убеждая брать займы, поскольку «всё быстро окупится».

— Участники тратят большие суммы, самое страшное — не всегда свои. Наивные граждане оформляют в банках кредиты, чтобы «заработать», а потом подают на личное банкротство, потому что нечем платить, — говорит Файнман.

Рухнувшие пирамиды2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Как вычислить пирамиду

По словам основателя цифровой платформы по разработке и продвижению законодательных инициатив «Инициатор» Венеры Шайдуллиной, пирамиду всегда легко отличить от других финансовых проектов.

— Ее главные признаки — отсутствие лицензии Банка России на осуществление финансовой деятельности, гарантии доходности вкладчикам выше рыночных, непрозрачность системы вложений, обещание прибыли за счет привлечения новых вкладчиков и невозврат денежных средств по первому требованию , — объясняет Шайдуллина.

Еще один фактор, указывающий на мошенническую схему, — агрессивный маркетинг в СМИ и интернете, нередко с участием медийных личностей, певцов, актеров или спортсменов.

— Основное правило роста пирамиды — новые жертвы. Их как раз и приводит яркая и крикливая реклама. Но это и есть сигнал, чтобы задуматься, чем занимается эта компания: большие деньги всегда любят тишину, — отмечает Файнман.

Потому, п режде чем принести деньги в организацию, нужно постараться проверить ее. Например, уточнить у менеджера сферу деятельности и запросить лицензии ФКЦБ/ФСФР России или Банка России. Как утверждает собеседник «Известий», после этого мошенники сами потеряют интерес к такому клиенту и переключатся на другую жертву.

— Кроме того, Банк России публикует на сайте актуальный список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, — добавляет Венера Шайдуллина. — Например, существует пирамида, замаскированная под онлайн-играми «Черная касса» и «Котел». Основатели предлагают вложить 2,4 тыс. рублей, привлечь восемь участников и получить 19,2 тыс. рублей. Конечно, в итоге все остаются без денег.

По утверждению эксперта, в последнее время большинство пирамид создается с использованием новых технологий — криптовалюты. Так, в 2020 году Банк России выявил пирамиду Antares Limited, привлекавшую инвестиции в 16 регионах. Преступники осуществляли свою деятельность через социальные сети, а в 16 регионах организовали консультационные центры.

Рухнувшие пирамиды4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как россияне попадают в пирамиды

Как правило, новые члены попадают в финансовые пирамиды через менеджеров среднего звена. Эти люди прекрасно понимают, что вступают в мошенническую схему, и, когда она рушится, перебегают в другую — тем и зарабатывают.

— Они активно завлекают в свою структуру доверчивых граждан через медийных личностей или известных людей. Иногда в ход идет и «сарафанное радио», рекомендации «удачливых» знакомых, — рассказывает Сергей Макаров.

Именно так многие теряют деньги, последовав примеру родственников или друзей, добавляет Игорь Файнман.

— Первым вкладчикам всегда везет: они получают сумасшедшие проценты от инвестиций и начинают рассказывать об этом окружающим, непроизвольно затягивая их в игру с отрицательной доходностью. Потом пирамида рушится, и вместе с тем портятся отношения, — отмечает он.

Чаще всего жертвами пирамид становятся люди, не знакомые ни с принципами финансовой грамотности, ни с базовыми знаниями в инвестиционной деятельности. В глубине души, считает Венера Шайдуллина, все осознают возможные риски, но надеются, что успеют выйти до краха схемы.

Что делать жертве пирамиды

Действия обманутого вкладчика должны зависеть от того, на какой стадии он понял, что ввязался в пирамиду, говорит эксперт в области криптовалют, партнер компании GMT-Legal Дмитрий Мачихин. Если она еще функционирует, постараться вывести средства — как можно скорее, но без паники.

Если пирамида уже рухнула, нужно объединиться с другими потерпевшими и написать заявление в правоохранительные органы.

Рухнувшие пирамиды3 Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— В случае потери денег необходимо обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве, приложив все доказательства совершенного преступления, — добавляет Венера Шайдуллина. — Если данные мошенников известны, направить претензию с требованием о возврате денежных средств, а в случае отказа в удовлетворении требования — обратиться с исковым заявлением в суд. Параллельно следует сообщить о существовании пирамиды Банку России.

Однако, отмечает в беседе с «Известиями» Игорь Файнман, вероятность того, что преступников удастся привлечь к ответственности, очень низкая — как правило, они заранее тщательно продумывают все комбинации и пути отхода. Большую роль играет и психологическая обработка участников: некоторые из них защищают создателей пирамиды.

— Почему пирамиды психологически привлекательны для своих потенциальных жертв? Инструмент очень близок к казино. Вы знаете о рисках, но всё равно идете на него, получая выброс адреналина. В случае краха пирамиды многие затем идут в новые, — говорит Сергей Макаров.

По данным Центробанка, из-за одной финансовой пирамиды люди теряют около 50 млн рублей, но в ряде случаев ущерб может быть выше. Эксперты, опрошенные «Известиями», утверждают, что каждый участник в среднем приносит мошенникам от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей.