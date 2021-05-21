Несите ваши денежки: в России вновь бум финансовых пирамид

В I квартале текущего года Центробанк выявил 124 нелегальных форекс-дилера и 85 финансовых пирамид. За год их стало почти вдвое больше. При этом более 45% мошенников переместилось в интернет. Однако в Госдуме уже почти готов закон о блокировке мошеннических ресурсов, призванный защитить россиян от финансового криминала. Подробности о ситуации и мнения экспертов — в материале «Известий».

Таковы тенденции

Банк России в I квартале 2021 года выявил 361 нелегальную финансовую компанию — в прошлом году подобных организаций в январе–марте насчитывалось 369. Об этом «Известиям» сообщили в Центробанке.

— Число выявленных компаний с признаками финансовых пирамид за этот период выросло почти вдвое, с 58 до 85 компаний, нелегальных форекс-дилеров прибавилось с 56 до 124, при этом нелегальных кредиторов, наоборот, сократилось с 254 до 144, — сказали в ЦБ.

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Как ранее заявил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, «тенденции таковы, что всё переходит в интернет — более 45% всех нелегалов [действуют] в Cети». Вместе с тем, добавил он, Центральный банк «активно сокращает сроки выявления нелегальной деятельности и направления дел в правоохранительные органы».

Источник в Банке России сообщил «Известиям», что в нижней палате парламента уже давно находится закон о блокировке сайтов финансовых пирамид, о блокировке фишинговых сайтов и сайтов нелегальных кредиторов.

— Пока он принят в первом чтении, он проходил достаточно длительные согласительные процедуры из-за большого количества участников дискуссий. Сейчас вышли на решение, и сейчас в Госдуме его досогласовывают с точки зрения правовой техники, — пояснил «Известиям» председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. — Я надеюсь, что в эту весеннюю сессию он будет принят уже во втором и третьем чтениях. То есть летом он уже может быть введен в жизнь.

По оценкам опрошенных экспертов, практикуемые ныне в России щадящие штрафы за подобные действия фактически способствуют всё большему размаху строителей финансовых пирамид и других подобных схем. Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский Андрей.подчеркнул, что меры против финансовых пирамид, нелегальных кредиторов и форекс-дилеров необходимо рассматривать как часть большего процесса противодействия нелегальному бизнесу.

Уравнение с одним виноватым

Основная причина удвоения количества финансовых махинаций, по предположениям экспертов, состоит в следующем. За прошлый год банковские депозиты из-за низких ставок (3,25–5% годовых), стали менее привлекательными для физических лиц по сравнению с инвестиционными операциями на рынке ценных бумаг при посредничестве профессиональных участников рынка, допускает доцент кафедры Финансов, налогообложения и финансового учета Московского финансово-юридического университета (МФЮА) Виктор Курляндский. Подтверждением этого можно считать, что в 2020 году, по данным ПАО «Московская Биржа», на ее площадках было открыто почти 6 млн счетов физических лиц.

— Дело в том, что сейчас банки и финансовые компании, имеющие лицензии на брокерские услуги и услуги доверительного управления ценными бумагами, активизируют деятельность по предоставлению доступа мелких инвесторов на рынок финансовых активов через цифровые технологии (интернет-трейдинг и подключение к платформам электронных услуг на финансовом рынке), — говорит Курляндский.

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Ну а дальше всё как по писаному. Неквалифицированные инвесторы не обладают знаниями об интересах, целях, возможных взаимных обязательствах эмитентов ценных бумаг, других инвесторов, регулятора и профессиональных участников рынка, о раскрытии информации на рынке, об инвестиционных рисках, не обладают компетенциями, позволяющими получать доступ к биржевой информации, проводить фундаментальный и технический анализ рынка, не имеют представление о классификации и видах финансовых активов, не могут оценить экономическую целесообразность и инвестиционный риски планируемых операций с активами или эффективность уже состоявшихся сделок.

Кроме того, россияне в массе своей незнакомы и с теорией портфельного инвестирования, стратегиями хеджирования и огромным разнообразием стратегий спот- и срочного рынков активов, с гипотезой эффективного рынка, структурой и институтами международного финансового рынка, не знают, что такое фондовые индексы, корреляция доходностей активов и т. д.

— Соответственно, при возросшем интересе мелких инвесторов, не обладающих знаниями и опытом инвестирования, к рынку ценных бумаг и уменьшении интереса населения к пассивным операциям банков увеличивается вероятность убытков инвесторов вследствие некачественного или недобросовестного их обслуживания на финансовом рынке, — отмечает Курляндский.

Несите ваши денежки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По его суждению, проблему можно было бы в значительной степени решить, если бы на сайте Банка России хотя бы один раз в месяц печатался обзор «Состояние внутреннего финансового рынка», как это было до 2006 года. Авторитет регулятора мог бы помочь и российским, и иностранным инвесторам составить более достоверное представление об инвестиционных предложениях и инвестиционных рисках на российском национальном финансовом рынке.

— Сегодня мошенники «разводят» не только простых обывателей, но и высокообразованных людей , — рассказал президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян. — По данным АРБ, приобретя ценные бумаги в интернет-банкинге, многие жертвы оценивали свои вложения и наблюдали якобы рост, после чего шли брать кредиты в обычные банки для увеличения инвестиций в подобные призрачные финансовые инструменты. Разумеется, в определенный момент плутоватые дилеры вдруг исчезали.

Семь бед — один ответ

Чтобы уменьшить число пострадавших от мошенничеств, необходимо проводить комплексную работу в направлении как повышения личной финансовой грамотности, так и расширения возможностей лицензированного рынка, считает руководитель Ассоциации форекс-дилеров (АФД) Евгений Машаров.

— С развитием цифровых технологий недобросовестным участникам рынка действительно оказывается во много раз легче привлекать клиентов, — говорит Машаров. — Практически беспрепятственное распространение рекламы в социальных сетях вкупе с возможностью проходить удаленную идентификацию, а также выбирать альтернативные финансовые инструменты становятся для граждан решающими факторами при выборе компании.

Несите ваши денежки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Нелегалы используют методы социальной инженерии, легко входят в доверие и не оставляют возможности подумать и взвесить свое решение, поясняет директор Ассоциации развития финансовой грамотности (при ЦБ РФ) Вениамин Каганов.

— Единственным способом защиты от пирамид и других нелегалов является повышение уровня собственных знаний , — говорит Каганов. — Необязательно разбираться во всех финансовых тонкостях, но нужно четко знать правила безопасности и при малейших сомнениях брать паузу, перепроверять информацию, советоваться с родными и близкими.

Ларчик туго открывался

Впрочем, дело, похоже, не только в финансовой неграмотности россиян. Проблема еще и в том, что многие «черные» финансовые дилеры прячутся под прикрытием легального бизнеса, указывает директор института финансов и права Уральского государственного экономического университета Максим Марамыгин.

— Официальный бизнес не обязан показывать секреты своего заработка. Ведь когда выявляется, что компания является пирамидой? Тогда, когда она не может заплатить обещанный дивиденд, доход. Когда компания объявляется банкротом? Когда она не может выполнить взятые на себя обязательства. Мы не можем назвать некую компанию мошенником, пока срок оплаты обязательств еще не наступил. Соответственно, зачастую невозможно объявить мошенниками официальные, зарегистрированные фирмы, — отмечает Максим Марамыгин.

Тем временем масштабы мошенничеств в финансовой сфере в последнее время впечатляют не только правоохранителей. По экспертным оценкам, объем рынка нелегального кредитования в РФ сегодня составляет почти 150 млрд рублей.

Несите ваши денежки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— В определенной степени поддержкой этого нелегального сегмента финансового рынка стало ужесточение регуляторной политики в отношении МФО, — сетует доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. — Известно, что многие из микрофинансовых организаций, обладающие неплохой клиентской базой, которые не смогли удовлетворять новым требованиям мегарегулятора и были исключены из реестра, ушли в тень.

Работа соответствующих структур с обществом в части информирования и пропаганды часто отличается малой оперативностью и низкой эффективностью. Да и мошенники, увы, часто опережают правоохранительные органы по технической оснащенности и уровню специальных знаний, указывает декан юридического факультета СПбГЭУ Надежда Крайнова. Определенную надежду дает то, что любые действия в интернете оставляют большое количество цифровых следов, а обманутые мошенническими ресурсами пользователи сами формируют негативный публичный имидж для таких сайтов, заключил эксперт ГК Angara Руслан Косарим.